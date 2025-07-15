影／來自台東卑南族！桃園女警柔道勇奪世警會三金一銅 帶國旗上台領獎

2025世界警察消防運動會於7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市落幕，結束為期10天的盛大賽事，全球各地警消菁英齊聚一堂，角逐多項運動賽事榮耀。其中桃園市警局桃園分局員警陳于書代表台灣出賽，擁有專業柔道實力的她一舉勇奪三金一銅，亮眼表現為國爭光。

內政部警政署及消防署共同組成「TEAM TAIWAN」代表團，包括警察人員21人、消防人員39人共60人參加20多項競技。桃園警分局防治組警員陳于書獲選進入柔道組，一共參加柔道（女子78公斤以上）、柔術（70公斤以上有袍及無袍2項）及臥推（30歲以下）等4項比賽，柔道、柔術有袍及臥推皆奪下金牌，柔術無袍則拿下銅牌。

來自台東卑南族的陳于書於國小三年級時，因老師一句「學柔道有糖吃」開始學習柔道，由於家裡是低收入戶，當時得知有成績的話能拿獎金，也希望能替家裡減輕負擔；國小畢業時陳于書的柔道啟蒙老師將她送到台東體中就讀，直到高中畢業，陳于書身體累積許多傷勢，與老師討論後決定轉換跑道，以學測及體育成績保送警大。

陳于書坦言，警大畢業那年考特考失利，重考第三年期間，她選擇回到故鄉台東縣，並於延平鄉桃源國中擔任舍監暨老師，來自原鄉的她，最了解族人離鄉背井工作的辛勞，及孩子們隔代教養的問題，希望以自身的經歷作為實證，並教導棒球隊孩子們簡單的柔術，認為只要努力不懈，生命總會有發光發熱的一天，而刻苦的訓練也讓陳于書培養出堅毅的性格，最終在同年考過。

陳于書通過特考後分發至桃園分局中路派出所服務，面對歹徒她總是一招制服，在嫌犯還來不及反應的剎那，已經被摔得四腳朝天動彈不得。她不以自身高強技藝為傲，仍堅持自我訓練及精進，目前則調派桃園分局防治組。

陳于書說，前2年參與世警會選拔皆落選，直到今年終於選上代表國家出賽一鳴驚人，其中柔術有袍冠軍戰她遭遇體力、技巧極佳的美國選手，她擬定「以己之長，攻彼之短」的戰術，一上場就以摔技將對手摔倒搶得分數後，再以寢技與對方較量，經過艱苦激戰終於擊敗強敵摘下金牌。