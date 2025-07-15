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奧運國手親教！龜山警辦暑期羽球營 80名青少年搶參加

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警局龜山分局前日在銘傳大學桃園校區體育館舉辦暑期青春專案「眾望所歸（龜）奧運國手羽球體驗營」活動。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警局龜山分局前日在銘傳大學桃園校區體育館舉辦暑期青春專案「眾望所歸（龜）奧運國手羽球體驗營」活動。記者周嘉茹／翻攝

暑假期間是青少年在外活動的高峰期，也是最容易發生犯罪或被害案件時期，為了倡導青少年從事有益身心健康的活動，龜山警方上周末於銘傳大學桃園校區體育館舉行暑期青春專案活動，邀請奧運國手指導青少年羽球，多達80名青少年報名參加，提倡學生們多參與正當休閒活動。

桃園市警局龜山分局前日在銘傳大學桃園校區體育館，舉辦今年度的暑期青春專案「眾望所歸（龜）奧運國手羽球體驗營」活動，開放12至18歲的國、高中學生報名參加，並邀請2024巴黎奧運羽球混合雙打國手李佳馨、2025年斯洛維尼亞系列賽混合雙打冠軍吳冠勳擔任活動講師，現場指導青少年羽球規則、動作及技巧等，報名反應熱烈，共有80名青少年報名參加，呼應龜山分局提倡青少年多參與正當休閒活動的目的。

警方表示，今年青春專案2大保護方式為「精準查察－防止青少年遭受一切危害」及「有效宣導－使青少年免於危害及觸法風險」，4大保護重點為「嚴防新興毒品」、「遏止組織犯罪」、「打擊詐欺」及「防制性暴力」，龜山分局會持續針對青春專案重點工作項目積極查察，展現警方淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害的決心。

龜山分局分局長張鶴瓊表示，今年的青春專案自7月1日起至8月31日止共2個月，希望青少年多從事有益健康的戶外活動，鼓勵青少年發揮才能，勇於追逐夢想，並呼籲家長及青少年朋友們可以善加運用「打詐儀表板」，掌握最新防詐資訊，共同提升防詐意識守護財產安全，共同營造讓家長安心，孩子開心的暑假生活。

龜山警方上周末舉行暑期青春專案羽球活動，同時提倡學生們要多參與正當休閒活動。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方上周末舉行暑期青春專案羽球活動，同時提倡學生們要多參與正當休閒活動。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方上周末邀請奧運國手指導青少年羽球，多達80名青少年報名參加。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方上周末邀請奧運國手指導青少年羽球，多達80名青少年報名參加。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方上周末舉行暑期青春專案活動，邀請奧運國手指導青少年羽球。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方上周末舉行暑期青春專案活動，邀請奧運國手指導青少年羽球。記者周嘉茹／翻攝

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