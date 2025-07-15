奧運國手親教！龜山警辦暑期羽球營 80名青少年搶參加
暑假期間是青少年在外活動的高峰期，也是最容易發生犯罪或被害案件時期，為了倡導青少年從事有益身心健康的活動，龜山警方上周末於銘傳大學桃園校區體育館舉行暑期青春專案活動，邀請奧運國手指導青少年羽球，多達80名青少年報名參加，提倡學生們多參與正當休閒活動。
桃園市警局龜山分局前日在銘傳大學桃園校區體育館，舉辦今年度的暑期青春專案「眾望所歸（龜）奧運國手羽球體驗營」活動，開放12至18歲的國、高中學生報名參加，並邀請2024巴黎奧運羽球混合雙打國手李佳馨、2025年斯洛維尼亞系列賽混合雙打冠軍吳冠勳擔任活動講師，現場指導青少年羽球規則、動作及技巧等，報名反應熱烈，共有80名青少年報名參加，呼應龜山分局提倡青少年多參與正當休閒活動的目的。
警方表示，今年青春專案2大保護方式為「精準查察－防止青少年遭受一切危害」及「有效宣導－使青少年免於危害及觸法風險」，4大保護重點為「嚴防新興毒品」、「遏止組織犯罪」、「打擊詐欺」及「防制性暴力」，龜山分局會持續針對青春專案重點工作項目積極查察，展現警方淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害的決心。
龜山分局分局長張鶴瓊表示，今年的青春專案自7月1日起至8月31日止共2個月，希望青少年多從事有益健康的戶外活動，鼓勵青少年發揮才能，勇於追逐夢想，並呼籲家長及青少年朋友們可以善加運用「打詐儀表板」，掌握最新防詐資訊，共同提升防詐意識守護財產安全，共同營造讓家長安心，孩子開心的暑假生活。
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