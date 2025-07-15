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新竹棒球場 市民盼爭議落幕 可進場看球賽

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導

新竹棒球場封場已近3年，對於後續改善工程，竹市府昨表示，已流標2次，預計7月下旬再次上網招標，若發包順利，明年5月可完工驗收。不少市民直言，希望政治爭議落幕，大家最關心棒球場何時能改善完成，可進場看棒球比賽。

新竹市府表示，與巨佳營造的合約內容中，棒球場覆土部分解約，2月停車場結構安全鑑定報告出爐後，停車場結構工程部分終止合約，目前還存續的合約內容為看台區、部分地下室工程，已要求巨佳依約履行，不得影響球場啟用。

市府說，因巨佳營造不願意移除覆土，市府自行發包，還包含排水、結構補強工程，已流標2次，7月下旬再次發包、8月開標，施工期延長到266日，若順利發包，預計明年5月完工驗收。

陳姓市民說，棒球場當初開打時，臉書上都是滿滿棒球照，大家都很有光榮感，如今因未驗收而關閉多時，球迷關心到底何時可重啟；林姓工程師也說，把問題解決，讓棒球場恢復原用途，才是市民最期待的。

竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，監察院、新竹地檢署是否要辦弊案，應該要回應，「到底是查無實證，還是不敢辦，都要說清楚」；市府昨天公開影像讓市民了解實況，他正面看待，但市民更關心的是「棒球場何時可重啟開打？」

竹市議會民進黨團指出，高虹安市府已執政3年，還將棒球場當作政治操作提款機，市府可依契約要求廠商盡速改善，若對方不配合，應向廠商求償並扣除工程款。新竹雙罷發言人林志潔說，最重要的是趕快施工履約，讓棒球場和停車場可以運作；高虹安與代理市長是執政者，「一直監督前朝，是不是時空錯亂？」

棒球 新竹棒球場

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