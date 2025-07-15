新竹棒球場 疑廢棄物換走級配土

@@@新竹棒球場@@@爭議未解，立法院民眾黨團昨到場考察時，新竹市府公布2019年9月工地影像，發現不該開挖的中外野土層被開挖，質疑承包商巨佳營造開挖級配土，並回填廢棄物，本月11日提告竊盜、非法棄置等罪嫌。新竹地檢署表示，已分案調查中；巨佳營造僅說，老闆不在公司無法回應。

新竹市府今年3月移除棒球場過載覆土，發現遭回填廢棄物；市府追查施工影像發現，2019年12月26日廠商清出一塊空地，但27日起至2020年1月7日關鍵12天的影像卻消失，2020年1月8日畫面恢復後，黑色網布突然出現大片廢棄土方。

工務處長陳明錚昨指出，市府檢討巨佳營造及監造單位艾奕康公司，追討消失的12天影像未果，後來從監造單位取得2019年9月施工影片，原本不該開挖的中外野土層竟被開挖，現場的級配土去向不明，還遭回填廢棄物。

陳明錚說，中外野原有土方不允許開挖，原設計要在原土方上堆20公分回填級配層，影片中卻顯示遭開挖，目測深度近2公尺，之後將拆除的塊石、混合土方丟入，再用先前堆置的部分原土方覆蓋，讓人無法從外觀辨識；當時看台都未拆除，土方被外運去哪裡？

市府另發現，巨佳承攬的新竹市華德福實驗學校新建工程，施工範圍的土層下掩埋廢棄物，將一併釐清並追究。

竹市府表示，已於11日向巨佳提出竊盜、竊佔、詐欺取財、廢棄物清理法、非法棄置等告訴，後續會扣押工程款，提出求償改善工程、營運損失、停車場損失等民事訴訟，全案前年已移送監察院。

立院民眾黨團總召黃國昌說，新竹棒球場從開標後就問題不斷，先有「綠友友」廠商，預算規模膨脹，未驗收就開打，導致球員受傷，更挖出不該出現的廢棄物；監察院2022年迄今持續裝聾作啞，新竹地檢署偵辦毫無進度，「全部集體裝睡嗎？」民眾黨團會追究到底。