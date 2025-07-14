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疑挖土牟利...新竹棒球場換填廢棄物 竹檢分案偵辦中

中央社／ 新竹市14日電

民眾黨立院黨團今天考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌說，廠商先開挖再回填，疑把土挖去賣，續填廢棄物賺兩手。新竹地檢署指出，已分案偵辦中；市府說，啟動調查與改善。

台灣民眾黨立法院黨團今天考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、新竹市代理市長邱臣遠等人出席，記者會現場陳列各種營建廢棄物與垃圾，包含礫石塊、鋼筋、磚頭、寶特瓶與廢棄黑網等。

新竹市工務處長陳明錚會中表示，取得施工期間影片後發現，於開挖初期廠商將原先不需要開挖的範圍進行開挖，並填倒營建廢棄物，至於挖走的土壤去向，目前仍在調查中，相關資料已交新竹地檢署，日前檢方有帶隊調查。

黃國昌會中說，營造商疑將土挖去賣，再填廢棄物來賺兩手，而刑事調查手段的只有檢察官，其他公權力機關如市政府也有困難。

新竹市政府會後透過文字表示，在清除覆土過程中，於外野區與覆土層發現不符合規範的廢棄物與非天然填料，包括磚塊、廢土及垃圾等，影響場地穩定性與施工品質，且結構經第三方公正單位認證「未達安全程度」。

市府指出，目前已完成內外野無梁版高程以上的覆土移除，並保留相關異物作為證據，後續將以安全合格材料重整地基，確保球場符合比賽安全標準，至於結構安全的部分，將進行全面整治。

新竹地檢署表示，已分案，並指揮法務調查局新竹市調查站偵辦中。

對此，民進黨新竹市黨部透過文字指出，民眾黨執政竹市府已3年，還在拿新竹棒球場做政治操作，市府應依照契約要求廠商改善，至今仍在拖延，令人不解。

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