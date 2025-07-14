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新竹棒球場回填廢棄物...市府提告 被告巨佳營造回應曝光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新竹棒球場案新竹市府提告，巨佳營造公司照常營業，職員以老闆不在，無法回應。記者曾增勳／攝影
新竹棒球場案新竹市府提告，巨佳營造公司照常營業，職員以老闆不在，無法回應。記者曾增勳／攝影

新竹市政府就新竹棒球場案指控巨佳營造大量回填拆除廢棄物，提告竊盜、竊佔、廢棄物清理法等罪嫌，巨佳營造公司今天照常營業未受影響，對此，巨佳營造職員今天下午表示，針對新聞報導，老闆不在公司，無法回應，如有問題，會由老闆處理。

新竹棒球場案紛擾迄今快三年，新竹市府今年三月移除棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物，市府指控巨佳營造大量回填拆除廢棄物，7月11日向巨佳提告竊盜、竊佔、詐欺取財、廢棄物清理法、非法棄置等罪。

位於桃園市中壢區環北路的巨佳營造公司照常營業，記者前往採訪，該公司職員表示，老闆不再公司，無法回應，該球場新聞已2、3年，新聞要怎麼報導，身為職員也沒有辦法，如有問題，會由老闆處理。

老闆 棒球場 新竹 廢棄物

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