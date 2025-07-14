新竹棒球場回填廢棄物...市府提告 被告巨佳營造回應曝光

新竹棒球場案紛擾迄今快三年，新竹市府今年移除棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物，廠商巨佳營造施工紀錄影片部分回填影像消失、廢棄土方又憑空出現引發爭議。民眾黨立院黨團今考察棒球場，再追消失影像，意外發現廠商疑再回填拆除廢棄物。民進黨新竹市議會黨團聯合指出，要扣款、求償這都是市府應該的作為，別再政治操作，高虹安「沒屁股就別座那個位子。」

2025-07-14 13:33