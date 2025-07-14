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交通違規陷阱？台72匯入台13甲線瓶頸 用路人盼改善
台72線苗栗縣造橋匝道上班尖峰時間，匯入台13甲線車輛經常大排長龍，因路幅較寬，經常可見插隊、併排行駛違規，今年警方受理6件檢舉案，一些用路人哀哀叫，抱怨是陷阱，公路局將評估改善之道。
台72線沿線苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉、大湖鄉一帶通勤族，開車走台72線，下造橋匝道，右轉台13甲線，到造橋、竹南鎮、頭份市上班，但匝道匯入台13甲成瓶頸，用路人盛傳有檢舉達人專門在這個路段檢舉違規，引發議論成違規陷阱。
「下匝道右轉台13甲線，就要等3個紅綠燈！」一名家住公館的竹南上班族表示，上午7點多尖峰時段，台72線下造橋匝道車流量相當大，綠燈放行的時間又短，加上匝道的路寬較寬，就可以後方等不及的車子併排過來，有時甚至併排3排。
有用路人議論，造橋匝道交通量有需求，可以規畫雙車道，或是在台13線匯入口，比照頭屋匝道，設置右轉車道，避開路口號誌，此外，也可以調整號誌時相時間紓解車流，現況路幅較寬，「引誘」併排行駛違規，又有檢舉達人活動，不注意就會中陷阱。
竹南警分局指出，造橋匝道有明確禁止並排行駛標誌，警方去年受理4件、今年至今6件，依道路交通管理處罰條例規定，可處900元至1800元罰鍰，提醒駕駛人遵守號誌、標誌行駛。
公路局中區養護工程分局苗栗工務段表示，造橋匝道匯出路寬約5公尺，考量也供大車通行，還不足畫設2個車道，此外，新增右轉車道，又涉及徵收土地等問題，至於號誌時相時間，工務段都會納入評估改善。
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