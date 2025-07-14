竹市中油油庫市地重畫案為近年最大案 採購廉政平台今啟動

新竹市政府推動中油油庫市地重畫案，總面積約11.4公頃，將是竹市近35年來規模最大的公辦市地重畫案，總開發經費約15億1785萬元，市府將導入司法與行政資源，確保重畫土地分配、工程採購、地上物查估等事項都能兼顧公平與效率。

代理市長邱臣遠表示，透過行政與司法跨域協作、導入預警機制與透明程序，廉政平台為新竹市邁向制度化廉政治理再立新標竿，展現市府推動重大建設「走在陽光下」的決心與責任。

邱臣遠表示，市長高虹安推動「公道五路科技產業廊帶2.0升級計畫」，以公辦市地重畫方式整體開發中油油庫11.4公頃土地，為竹市35年來最大規模重畫案，預計釋出6.9公頃科技商務區、1.1公頃學校用地等多元空間。面對總開發經費利益龐大的公共建設，市府也預見可能衍生的風險挑戰。對此，邀集新竹地檢署、新竹市調查站、公共工程委員會、內政部土地重畫工程處等單位協助，透過公私協力共同檢視潛在風險，確保重畫土地分配、工程採購、地上物查估等事項都能兼顧公平與效率。

秘書長張治祥表示，此案為公辦市地重畫案，原為乙種工業區與機關用地，變更為科技商務、公園、社福及公共設施用地。主要與細部計畫已分別於今年1月與4月審定通過，計畫書正送內政部審議，預計8月核定後啟動後續作業，9月起展開土地改良物的查估作業，程序將公開透明，確保民眾權益。