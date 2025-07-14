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開挖新竹棒球場原土層竹市府公布影片 民進黨竹市議會黨團回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
台灣民眾黨立院黨團今考察棒球場。記者王駿杰／攝影
台灣民眾黨立院黨團今考察棒球場。記者王駿杰／攝影

新竹棒球場案紛擾迄今快三年，新竹市府今年三月移除棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物，廠商巨佳營造施工紀錄影片中部分回填、土方載運施作工程影像竟消失，廢棄土方突憑空出現引發爭議。台灣民眾黨立院黨團今考察棒球場，市府將公布先前消失的影像，揭露巨佳在挖除既有土壤外運後，疑回填拆除廢棄物；黨團總召黃國昌說，此舉就是把土方挖去賣、再填廢棄物賺兩手，行徑非常惡劣。

對此，民進黨新竹市議會黨團聯合指出，高虹安市府已執政三年，還在將棒球場當作政治操作的提款機，這讓新竹人十分氣憤，市府本來就可依契約要求廠商配合盡速改善棒球場，若對方拒不配合，市府第一時間應該要向廠商求償並扣除工程款，高虹安「沒屁股就別座那個位子。」

工務處長陳明錚在記者會中揭露的消失影像，他說，影片顯示，中外野原有的土壤層確實已經遭到挖除，2019年7月開工初期，連對面看台區都還沒有拆除，直到8月3日開始剔除草皮。

陳明錚說，8月5日巨佳開始開挖中外野原有土方，這是不被允許的，因為設計圖面原本要在原土方上堆20公分的回填級配層，但影片卻顯示開挖，當時看台都還未拆除，這些土方被外運去哪裡？棒球場於9月開始回填拆除的混凝土塊等廢棄物，9月7日開始大量回填拆除廢棄物。

陳明錚說，巨佳開挖中外野原土方，深度目測近2公尺，之後便開始將這些拆除的塊石、混合土方丟入，再用先前堆置的部分原土方覆蓋，恢復成原土面，讓人無法從外觀辨別。

黃國昌詢問，棒球場關鍵消失的影像市府何時掌握的？陳明錚回應，今年2月份開挖棒球場後發現影片遺失，市府發文給巨佳公司，3個月後拿到該畫面，至於開挖的土方去哪裡，巨佳目前都未解釋。

陳明錚指出，市府已在7月11日向巨佳提告竊盜、竊佔、詐欺取財、廢棄物清理法、非法棄置等罪，市府後續也扣除巨佳工程款並提出求償改善工程、營運損失、停車場損失等民事訴訟。

改善工程部分，陳明錚說，目前已流標兩次，市府預計在七月下旬上網公告、八月再次開標，施工期拉長到266天，預計明年五月完工驗收。沒有終止合約的部分，還是依約要求巨佳營造完成後續變更設計及驗收，要求巨佳不要阻撓、影響球場啟用。

黃國昌批評，新竹棒球場從開標就問題不斷，先是找了一間劣跡斑斑的綠友友廠商、預算規模不斷膨脹；未驗收就直接開打，導致多名球員受傷，現在更被挖出不該出現的廢棄物土壤。監察院從2022至2025年毫無動作、持續裝聾作啞；新竹地檢署偵辦毫無進度，是看到綠營搞出那麼大弊案，「全部集體裝睡嗎？」這件事情絕對不能沉下去，民眾黨立院黨團一定會追究到底。

新竹棒球場案紛擾迄今快三年，新竹市府今年三月移除棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物。記者王駿杰／攝影
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台灣民眾黨立院黨團今考察棒球場。記者王駿杰／攝影
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黃國昌 民進黨 棒球場 新竹 弊案 廢棄物

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