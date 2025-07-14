重罰10萬！監理所聯手警方 查獲新豐、湖口2案白牌車違法載客

為維護乘客權益及公共運輸安全，新竹區監理所與警察機關持續合作，針對未經許可從事載客服務的非法白牌車進行聯合稽查，分別在6月26日及7月4日兩日，在竹縣新豐鄉及湖口鄉展開稽查行動，查獲2件自用小客車違規從事營業載客行為，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。

新竹區監理所說明，此次查獲的車輛係屬自用之小客車，駕駛人未依法申請營業登記，卻擅自載運乘客並合意收取車資，已違反公路法及汽車運輸業管理規則，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。

新竹區監理所強調，白牌車未經合法登記，缺乏必要的車輛與駕駛人管理，乘客一旦發生事故恐將求償無門，對公共安全構成重大威脅。新竹區監理所提醒民眾，搭乘計程車或其他營業運輸車輛時，應認明合法營業車輛與計費設備。