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重罰10萬！監理所聯手警方 查獲新豐、湖口2案白牌車違法載客

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
聯合稽查在竹縣新豐鄉及湖口鄉展開稽查行動，查獲2件自用小客車違規從事營業載客行為，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。圖／新竹區監理所提供
聯合稽查在竹縣新豐鄉及湖口鄉展開稽查行動，查獲2件自用小客車違規從事營業載客行為，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。圖／新竹區監理所提供

為維護乘客權益及公共運輸安全，新竹區監理所與警察機關持續合作，針對未經許可從事載客服務的非法白牌車進行聯合稽查，分別在6月26日及7月4日兩日，在竹縣新豐鄉及湖口鄉展開稽查行動，查獲2件自用小客車違規從事營業載客行為，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。

新竹區監理所說明，此次查獲的車輛係屬自用之小客車，駕駛人未依法申請營業登記，卻擅自載運乘客並合意收取車資，已違反公路法及汽車運輸業管理規則，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣駕駛執照及車輛牌照。

新竹區監理所強調，白牌車未經合法登記，缺乏必要的車輛與駕駛人管理，乘客一旦發生事故恐將求償無門，對公共安全構成重大威脅。新竹區監理所提醒民眾，搭乘計程車或其他營業運輸車輛時，應認明合法營業車輛與計費設備。

新竹區監理所所長吳季娟表示，將持續與警察機關合作，加強路邊稽查及蒐證取締作業，也提醒車主切勿違法經營載客服務，以免違法受罰。

為維護乘客權益及公共運輸安全，新竹區監理所與警察機關持續合作，針對未經許可從事載客服務的非法白牌車進行聯合稽查。圖／新竹區監理所提供
為維護乘客權益及公共運輸安全，新竹區監理所與警察機關持續合作，針對未經許可從事載客服務的非法白牌車進行聯合稽查。圖／新竹區監理所提供

警察 計程車 新竹

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