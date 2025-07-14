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土挖去賣再回填廢棄物「賺兩手」 黃國昌批新竹棒球場廠商垃圾

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
台灣民眾黨立法院黨團今天早上考察新竹棒球場，新竹市府公布關鍵影像。記者王駿杰／攝影
台灣民眾黨立法院黨團今天早上考察新竹棒球場，新竹市府公布關鍵影像。記者王駿杰／攝影

台灣民眾黨立法院黨團今天早上考察新竹棒球場，新竹市府公布關鍵影像，市府工務處長陳明錚揭露廠商原本應鋪設20公分回填層，但廠商卻開挖，爾後再度回填，總召黃國昌批評，把土挖去賣，然後再填廢棄物來賺兩手，非常惡劣的行徑。「把土挖去賣，再回填廢棄物」的手法，怎麼會有廠商這麼垃圾？

市府工務處長陳明錚今天在記者會說明，從中外野影片中看到，原有的土壤層確實已遭挖除，2019年7月開工初期連對面看台區都還沒有拆除，原有的草皮是生長完整的，直到8月3日開始剔除草皮，這是允許的，屬合理施工，因為有機質回填在下面會腐爛，但8月5日竟開挖原有土方，「設計圖是該層應直接鋪設20公分回填層，當時看台未拆，這些土方去哪了？是否被外運？」

陳明錚指出，9月起現場開始回填拆除的混凝土塊等廢棄物，9月7日更大量回填，深度約2公尺。這些塊石與土方混合填入，表面再覆蓋原土層，外觀難以察覺已往下開挖。他質疑，大家都不知已在原土層往下開挖，且不知把土方運去哪裡，同時回填應外運到其他地方的土方。

黃國昌詢問，工業廢棄物影帶是什麼時候拿到的？陳明錚回答，2月份開挖後，發現遺失影片，發文給巨佳公司，3個月後拿到此影帶，還需再釐清與確認。

黃國昌接著問，「巨佳有解釋那個土到哪裡去？」陳明錚回應「目前都沒有解釋，他連我們要所有影帶，他都沒有回公文」。黃國昌直言，這就是把土挖去賣，然後再填廢棄物來賺兩手，非常惡劣的行徑。「把土挖去賣，再回填廢棄物」的手法，怎麼會有廠商這麼垃圾？有刑事調查手段的只有檢察官，其他的公權力機關包括市政府也很困難，

陳明錚解釋，2023年已給地檢，今年2月開挖也上新聞，檢察官有帶隊來拍照，之後只要了一次的照片，目前進度如此。

市府工務處長陳明錚揭露廠商原本應鋪設20公分回填層，但廠商卻開挖，爾後再度回填，總召黃國昌批評，把土挖去賣，然後再填廢棄物來賺兩手，非常惡劣的行徑。記者王駿杰／攝影
市府工務處長陳明錚揭露廠商原本應鋪設20公分回填層，但廠商卻開挖，爾後再度回填，總召黃國昌批評，把土挖去賣，然後再填廢棄物來賺兩手，非常惡劣的行徑。記者王駿杰／攝影

黃國昌 檢察官 棒球場 新竹 廢棄物

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