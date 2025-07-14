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新竹棒球場案黃國昌怒轟監察院「裝聾作啞」 檢調對綠營膝蓋軟

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
黨團總召黃國昌怒批，新竹市立棒球場都甩鍋給高虹安，真的是說謊像呼吸一樣自然，都不會尷尬嗎？記者王駿杰／攝影
黨團總召黃國昌怒批，新竹市立棒球場都甩鍋給高虹安，真的是說謊像呼吸一樣自然，都不會尷尬嗎？記者王駿杰／攝影

罷免倒數2周，台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌怒批，新竹市立棒球場都甩鍋給高虹安，真的是說謊像呼吸一樣自然，都不會尷尬嗎？當初花了納稅人將近12億的棒球場，蔡英文前總統說要帶給市民滿滿感動，「沒有感動，只有滿滿的憤怒！」黃國昌更點名監察院檢調等單位，「監察院裝聾作啞、地檢署看到綠營權貴膝蓋就軟了」。

黃國昌說，花了納稅人12億的棒球場，搞到今天變成爛尾樓，這件事沒有人要負責人，全部都躲起來，這個國家可以這樣繼續下去嗎？當初一開始，找了劣跡斑斑的綠友友來拿到工程，現在這個綠友友不僅不肯負起責任，好好的完成改善，現在透過司法訴訟，拖延程序嗎？把政府的公權力當什麼？

黃國昌說指出，這麼惡質的廠商，結果挖出了這些東西，立法院這邊查了相關資料，工程款付了97%，而且預算規模不斷膨脹，我們去追查，在過去這段時間當中，應該要負責任去處理後續責任追究的機關包括監察院，請問監察院在做什麼？從2022年到現在已經2025年，棒球場在他們眼中不存在嗎？

黃國昌砲轟，這麼嚴重的弊案，我們的監察院可以繼續裝聾作啞嗎？更離譜的是，新竹地檢署到底在幹嘛？一而再再而三透過莫名其妙的程序，不斷地在膨脹預算，結果還沒有驗收就可以打開幕戰，搞到球員受傷，現在挖出來這些亂七八糟的東西，我們的新竹地檢署是看到綠營的權貴，膝蓋就軟了嗎？看到綠營搞出來這麼大的弊案，全部集體裝睡嗎？

新竹市代理市長邱臣遠說，此案從從3億追加到12億，沒有驗收就開打，高市長上任後面對、解決問題，但碰到廠商惡意拖延，還有土層過載負重，導致地下停車場有公安疑慮，市府用務實態度處理，今年開挖之後，發現有廢棄物回填問題，市府送檢調和監察院，卻都沒有回應，不希望弊案成為歷史懸案。

邱臣遠指出，此案從預算無限擴增、劣跡斑斑廠商，竹市華德福學校昨天也挖出疑似大量廢棄物，可以說此非單一事件，市府要求安全第一、盡速重啟，會依法咎責。市府上周已向地檢署對巨佳營造提出刑事告發，要還給市民真相。今天記者會將說明原土層開挖影片，以及華德福的開挖影片，呼籲檢調、檢察院要站在國人立場來調查。

罷免倒數2周，台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場。記者王駿杰／攝影
罷免倒數2周，台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場。記者王駿杰／攝影
黃國昌更點名監察院、檢調等單位，「監察院裝聾作啞、地檢署看到綠營權貴膝蓋就軟了」。記者王駿杰／攝影
黃國昌更點名監察院、檢調等單位，「監察院裝聾作啞、地檢署看到綠營權貴膝蓋就軟了」。記者王駿杰／攝影

黃國昌 監察院 檢調 新竹市立棒球場 弊案 廢棄物

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