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新竹棒球場「關鍵12天」消失影像找到了 將於記者會揭露
罷免倒數2周，台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，據掌握，今天將公布2019年12月27日至2020年1月7日中間回填、土方載運以及施作工程關鍵影像消失，新竹市政府也向新竹地檢署提告刑事告訴。
新竹市政府在今年3月開記者會，當時釐清廠商相關影帶發現有2段影片遺失，其中最重要的一段2019年12月26日當天畫面結束時，可以看到廠商原本清出一塊空地，也就是左外野預計要回填的區域，一直延伸到中外野的一個範圍，中間畫面消失後，2020年1月8日畫面回復後，在黑色網布上突然出現了一大片的廢棄土方，這段關鍵的影像備受外界注目。
今天早上台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、立委劉書彬、新竹市代理市長邱臣遠、立院黨團主任陳智菡等人出席，將公布最新的進度，記者會現場就陳列各種營建廢棄物與垃圾，有礫石塊、鋼筋、磚頭、寶特瓶以及廢棄黑網等。
據掌握，這次除了將公布關鍵的影像之外，也會說明在原土層中也有廢棄物的問題等，新竹市政府也向竹檢提告刑事告訴，記者會將於早上10點半開始，預計待會揭露消失的影片。
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