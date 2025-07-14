全台捐血站存血短缺 苗栗捐血站16日限定來捐血就送烤雞

全台捐血中心庫存低於7天安全血量，苗栗捐血站7月16日有一場「有臂而來」捐血活動，只要捐血250西西，送1隻烤全雞，限量300隻，助人有好康，縣長鍾東錦呼籲「踴躍捐血，我們幫你補充蛋白質」!

苗栗捐血站（地址苗栗市為公路282號）「有臂而來」捐血活動，富邦慈善基金會、台北富邦銀行主辦，縣政府、縣議會、苗栗市公所、金樹營造股份有限公司、綠川工程顧問有限股份公司贊助。

新竹捐血中心指出，颱石丹娜絲上周來襲，及隨後低壓帶、西南風影響，造成南部災情，加上正值暑假期間，目前新竹中心血液安全庫存量7天以上，但因上周達成率偏低，全台平均庫存低於安全量。