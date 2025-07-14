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南庄7吊橋招標檢修 新埔寶石橋規畫拓寬

聯合報／ 記者范榮達王駿杰／連線報導
苗栗縣南庄鄉康濟吊橋是重要地標，鄉公所將檢修提升安全性。本報資料照片
苗栗縣南庄鄉康濟吊橋是重要地標，鄉公所將檢修提升安全性。本報資料照片

苗栗縣南庄鄉地標康濟吊橋等7座吊橋巡檢有安全顧慮，其中3座已封閉，鄉公所向參山國家風景區管理處爭取修繕經費無果，公所決定花500多萬元檢修，拚年底開放。另，新竹縣新埔鎮寶石橋長年為交通瓶頸點，縣府規畫拓寬，將向中央爭取6.8億元工程經費。

南庄鄉7座吊橋經評估，康濟、永興、永安、和平吊橋目前開放，東河、八卦力、神仙谷吊橋暫時封閉。其中，康濟吊橋是重要地標，兼具文史價值與觀光功能，神仙谷景觀餐廳業者說，吊橋可俯瞰河谷壯闊瀑布鬼斧神工，曾是電影賽德克·巴萊拍攝場景，地方與遊客都期待盡快安全開放。

南庄鄉公所指出，吊橋因部分民眾使用不當或刻意破壞，加上長期風吹雨淋日曬耗損，公所爭取補助未獲具體回應，但已獲得鄉民代表會支持，追加500多萬元預算，目前正在招標程序中。

新竹縣寶石橋路幅與共線的文德路未同寬，造成交通瓶頸。圖／竹縣府提供
新竹縣寶石橋路幅與共線的文德路未同寬，造成交通瓶頸。圖／竹縣府提供

另，新竹縣新埔鎮寶石國小附近的寶石橋也計畫拓寬改建，縣府工務處指出，寶石橋往南可到芎林鄉銜接台68東西向快速道路和國道3號，車流量大，橋梁與共線的文德路未同寬，屢見快慢車爭道，形成交通瓶頸。

工務處指出，寬度8.6公尺的寶石橋規畫拓寬到15公尺，雙向各設快、慢車道與實體人行道。屆時也將改善環河路路口，包含增設偏心左轉車道、路口重新設計等，預估總經費約6.8億元，2023年獲交通部公路局補助完成初步規畫、說明會，後續將向中央爭取工程經費。

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