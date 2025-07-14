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星期評論／桃園分區放假藍綠互槓 口水無助救災

聯合報／ 本報記者陳俊智

丹娜絲颱風過境台灣，不僅風雨帶來災害，放不放假在桃園也從關乎民生的政策議題變成藍綠攻防的政治問題，餘波蕩漾至今爭論不休。但，是時候適可而止，畢竟桃園也受風災影響，眼下協助民眾恢復正常生活與減少損失，才是政府與政治人物最重要的事。

大自然變化莫測，誰都難百分百預料颱風下一步走向，颱風假儼然成為一門高深學問，精準預測皆大歡喜，一旦失靈被放大檢視，動輒得咎。

賴清德總統在台南市長任內遇莫蘭蒂颱風，因臨時決定下午放假挨罵「賴半天」，當時他強調是依據中央氣象局預報做決策，民眾、名嘴會罵是必然，但這個就是市長的工作。他當時也說，市府是依法並根據狀況做判斷，市民能夠體諒最好，如果不能理解，被罵也只能承受。

同樣是颱風天，桃園市長張善政依據中央氣象署預報及標準決定分區放假在網路被罵翻，但分區放假非張善政首創；前市長鄭文燦任內遇米塔颱風，也曾出現復興放假、其他行政區正常上班上課情形。面對民眾不滿與質疑，鄭文燦說「一切都是依據氣象資料決定，這很正常」。

除了桃園，高雄、台南等縣市也曾因各地風雨情況不同分區放假，雖說決策正不正確、判斷夠不夠精準有幾分要靠運氣，但至少有一套中央訂定的標準機制可遵循。然而，政策無論再怎麼嚴謹，也難保證面面俱到做足一百分，既然批評挨罵難免，不如當作進步的養分，思考下次如何做到更好。

新冠疫情期間，鄭文燦常說「防疫最不缺口水」，其實任何災害發生都適用這句話；天佑桃園未受丹娜絲颱風摧殘，但也並非安然無恙，颱風過境期間，2萬餘戶停電，招牌、樹倒還有號誌電桿受損等零星災情，近日雨勢不斷也造成桃園、蘆竹、平鎮、新屋等地一期水稻倒伏，損害面積達35.46公頃，雖未達災害補助標準，但也都是農民心血，為人民著想解決，絕對比互噴口水重要。

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