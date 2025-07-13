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竹市啟動青春專案 邱臣遠今晚帶隊稽查這些場所

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
警方指出，此次青春專案同步執行少年保護查察及擴大臨檢勤務，針對轄內青少年易聚集的網咖、KTV、電子遊戲場等場所。記者王駿杰/攝影
警方指出，此次青春專案同步執行少年保護查察及擴大臨檢勤務，針對轄內青少年易聚集的網咖、KTV、電子遊戲場等場所。記者王駿杰/攝影

暑假到來，新竹市府今晚啟動暑期青春專案聯合稽查勤務，由代理市長邱臣遠帶隊，稽查針對青少年易聚集滋事、妨害身心健康營業場所稽查；警方說，今夏暑假將推出一系列犯罪預防宣導活動，包含「波麗士盃3對3籃球賽」「反毒天使培訓營」「滑板體驗營」「風一夏帆船體驗營」「犯罪預防宣導創意著色接力賽」「風城少年青春面對面Live直播」等活動，鼓勵青少年踴躍參加。

警方表示，今年青春專案對青少年保護方式，分為「精準查察，防止青少年遭受一切危害」及「有效宣導，使青少年免於危害及觸法風險」，為避免青少年在暑假期間涉足不當場所或因觀念偏差誤觸法網，提醒青少年深夜不要在外逗留，也不要出入網咖、夜店、電子遊藝場等不當場所，警察局在暑假期間將持續加強查察保護少年安全，並針對組織幫派、詐欺、毒品、性暴力等犯罪積極查緝。

警察局指出，此次青春專案同步執行少年保護查察及擴大臨檢勤務，針對轄內青少年易聚集的網咖、KTV、電子遊戲場等場所，以及青少年易競駛、危險駕車路段，加強取締作為，並積極協尋少年失蹤人口及加強預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、或聚眾鬥毆等情事發生，展現保護青少年的堅定決心。

邱臣遠說，為避免青少年在暑假期間誤入歧途，致生觸法或遭受傷害，市府啟動此次青春專案，針對娛樂場所展開全面檢查，同時呼籲家長多關心孩子在外交友狀況，並提醒青少年如有在外打工，要特別注意打工求職陷阱，切勿貪圖優渥報酬而遭利用淪為詐欺車手及網路購物、假遊戲點數等詐騙；也不要因好奇而施用毒品；到海邊戲水也要特別注意水域安全，希望學子們都能健康平安，度過歡樂暑假。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹市府今晚啟動暑期青春專案聯合稽查勤務，由代理市長邱臣遠率稽查小組針對青少年易聚集滋事、妨害身心健康營業場所稽查。記者王駿杰/攝影
新竹市府今晚啟動暑期青春專案聯合稽查勤務，由代理市長邱臣遠率稽查小組針對青少年易聚集滋事、妨害身心健康營業場所稽查。記者王駿杰/攝影
警方指出，此次青春專案同步執行少年保護查察及擴大臨檢勤務，針對轄內青少年易聚集的網咖、KTV、電子遊戲場等場所。記者王駿杰/攝影
警方指出，此次青春專案同步執行少年保護查察及擴大臨檢勤務，針對轄內青少年易聚集的網咖、KTV、電子遊戲場等場所。記者王駿杰/攝影
新竹市府今晚啟動暑期青春專案聯合稽查勤務，由代理市長邱臣遠率稽查小組針對青少年易聚集滋事、妨害身心健康營業場所稽查。記者王駿杰/攝影
新竹市府今晚啟動暑期青春專案聯合稽查勤務，由代理市長邱臣遠率稽查小組針對青少年易聚集滋事、妨害身心健康營業場所稽查。記者王駿杰/攝影
新竹市府今晚啟動暑期青春專案聯合稽查勤務，由代理市長邱臣遠率稽查小組針對青少年易聚集滋事、妨害身心健康營業場所稽查，並發送宣導品。記者王駿杰/攝影
新竹市府今晚啟動暑期青春專案聯合稽查勤務，由代理市長邱臣遠率稽查小組針對青少年易聚集滋事、妨害身心健康營業場所稽查，並發送宣導品。記者王駿杰/攝影

邱臣遠 警察 新竹

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