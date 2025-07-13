桃園捷運綠線第一階段2026通車恐卡關？ 市府：目標不變

桃園捷運綠線北段7站預計明年底通車，卻傳號誌系統工程卡關，若無法突破，第一階段通車恐難達成。捷工局今強調，16日綠線列車就會上高架橋動態測試，2026年首階段通車目標依舊不變。

捷工局長劉慶豐表示，綠線第一階段北段優先通車時程，原先預計需6年，要到2028年底才通車，但在團隊的努力下，已壓縮到4年，目標於明年底通車。

團隊預計在明年第3季起，陸續進行試運轉、初勘、履勘等工作，目前通車最關鍵號誌工程是由世界知名的德國西門子負責，西門子針對明年通車的7站號誌系統均已加派人力在施作中，特別於下個月安排德國行，一方面是感謝西門子的幫忙，另方面則是協調整體完工時程可否提前，並加派人力投入工程及測試的機會。

劉慶豐表示，綠線G13、G14站車站裝修進度部分屋頂板工程已近完成，地板墊層工程G13站則較G14站略超前，皆照規畫期程施作，7月16日市長張善政將訪察G13站工程進度，搭車前往G14站，沿途了解列車測試動態。

劉慶豐表示，綠線已完成多項重大工程節點，包括自2023年起陸續達成高鐵鋼構橋跨越、南崁溪景觀橋合龍 ，2024年高架橋全數合龍、G10至G12站潛盾隧道全數貫通、北機廠管理中心上梁、北主變電站完成永久送電，去年底提前接收首列電聯車，今年完成列車低速測試軌運轉及高架站區供電、列車測試所需第三供電軌測試等，捷運綠線機廠已有6列車正在進行測試，年底前第一批次共計20列車將如數抵達機廠。

劉慶豐說，捷運綠線正穩健邁向如期如質通車的目標，7月16日列車駛向高架橋進行測試代表工程進入嶄新階段。西門子也是綠線工程團隊一員，與市府團隊間彼此團結合作，雙方有共同的使命，持續朝向明年通車的目標穩健邁進。