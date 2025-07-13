桃園青農13人組團助台南文旦果農災後清運 展現農業人團結精神
受丹娜絲颱風侵襲，台南麻豆多處農地災損嚴重，文旦、白柚等大量落果，恐影響農民生計，為協助災後清理與整地工作，桃園市青農聯誼會榮譽總會長吳成富號召13位青農，組成救災支援團隊，前往台南協助災後清運工作，以實際行動展現農業人團結與互助精神。
桃園市青農聯誼會表示，此次南下支援行動獲得桃園市政府與桃園市農會，提供經費大力支持，成為青農堅強後盾，青農團由聯誼會總會長許玉靜帶領，在11日抵達台南，昨起一連2天會全力投入協助清運落果、整地等工作，為當地農民受災環境紓困。
台南市農會總幹事吳嘉仁表示，感謝桃園青農不辭辛勞組團南下支援，將在走馬瀨農場提供住宿與後勤支援，讓遠道而來的熱血青農能安心投入服務工作，透過這次災後實地救援，不僅讓受災農民感受來自他縣市的溫暖與支持，相信也讓桃園與台南兩地青農，建立更緊密的聯繫與情誼。
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