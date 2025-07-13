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新竹竹東4匹馬自行上街 警開罰飼主

中央社／ 新竹縣13日電

新竹縣竹東鎮中興路四段昨天驚見4匹馬在馬路上行走，駕駛人見狀減速閃避，未釀事故。警方今天表示，經查為附近馬場疑因圍欄鬆動或管理疏失所致，已依道路交通管理處罰條例開罰。

有民眾在臉書（Facebook）社區「新竹爆料公社」發布影片，畫面中可見4匹馬在路上逆向行走、闖紅燈，機車騎士、汽車駕駛見狀紛紛閃避。

新竹縣政府警察局竹東分局今天表示，這起事件發生在昨天上午6時許，轄區派出所接獲報案稱中興路四段有馬匹，立刻派員前往處理。

警方指出，經查為附近一家馬場疑因圍欄鬆動或管理疏失，導致4匹馬逃出並橫越馬路，已依道路交通管理處罰條例對飼主製單舉發，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

警方呼籲，如有飼養牲畜，應注意勿讓牲畜自行上路，如導致事故發生時，飼主須負相關刑事、行政及民事責任。

中央社記者致電遭罰馬場，負責人不願回應。

新竹

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