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桃園砸重金救老屋 單案最高補助142萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府推出「老屋再生活化補助計畫」，若屋齡達 40 年以上非住宅使用的合法建築物申請改造、活化，每案最高補助金額可達142萬元。圖／桃園市住發處提供
桃市府推出「老屋再生活化補助計畫」，若屋齡達 40 年以上非住宅使用的合法建築物申請改造、活化，每案最高補助金額可達142萬元。圖／桃園市住發處提供

桃園市30年以上老屋近30萬處占全市3成，為活化桃園具特色的老屋，市府推出「老屋再生活化補助計畫」，若屋齡達 40 年以上非住宅使用的合法建築物申請改造、活化，每案最高補助金額可達142萬元。

住發處長邱英哲表示，「老屋再生活化補助計畫」補助項目包含老屋建築整建或修建、老屋室內修繕及老屋活化經營等3項，老建築戶外修繕最高補助40萬，可運用在立面清理、外牆面材復舊修補或更新等項目。

另屋內機能性的修繕包含天花板、牆面、地坪、照明、廁所裝修等最高補助90萬，此外利用老屋經營有助街區的店家，每月最高補助1萬，累計可補助12個月。

邱英哲表示，市府透過跨局處合作，整合都發局、經發局和文化局正在推動的舊城再生計畫，來改造桃園、中壢車站周邊舊市區人文環境，重塑市民生活感空間，不僅改善人行環境，更期待活化後的特色老屋成為市區一大亮點，像台北大稻埕的特色商鋪，開啟民眾與城市的故事鏈結，讓老屋的價值不再只是土地與建物，更成為觀光文化資產。

住發處指出，目前全市除了大溪老街外，桃園區「只是光影」獨立咖啡館，今年甫開幕的「馨百年老宅人文空間」都是成功案例，歡迎有興趣活化歷史建築的民眾、團體踴躍參與，一起努力讓桃園舊市區的特色逐漸發酵。

老屋 歷史建築 桃園

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