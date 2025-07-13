橋梁使用約45年不符用路需求 竹縣新埔寶石橋拓寬規畫將完成

新竹縣新埔鎮寶石國小附近的寶石橋為南北向橫跨鳳山溪的要道，往南可往芎林鄉銜接台68東西向快速道路和國道3號，平日假日車流量大，但橋梁使用已約45年，現況路幅與共線的文德路並未同寬，除了造成交通瓶頸，也容易發生事故，縣府說，寶石橋拓寬工程2023年獲交通部公路局同意補助，目前完成初步規畫，上周舉辦第二次地方說明會，規畫完備後將盡速向中央爭取工程經費。

縣府工務處指出，寶石橋為南北向橫跨鳳山溪的要道，往南可往芎林鄉銜接台68東西向快速道路和國道3號，平日就有上下班通勤車流，假日也有許多遊客車流，舊橋梁設計不符合用路人需求，機慢車和行人必須與快車爭道，需要拓寬改善。

縣府2023年將「新埔鎮寶石橋拓寬工程」提報「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲交通部公路局審議同意補助規畫案。目前已完成初步規畫，上周舉辦的第二次地方說明會主要是向當地居民說明改善工程規畫作業現階段成果。

工務處指出，工程規畫將橋梁長度由原來的180公尺延長為219公尺，原寬8.6公尺拓寬至15公尺，雙向各佈設一個3.25公尺車道、一個2公尺慢車道，及1.5公尺寬的實體人行道，提升車行空間，同時更落實人本空間，保障學童的通學安全。