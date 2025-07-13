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房東不補助房客修 南庄鄉公所500多萬元檢修7座吊橋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉康濟大橋是重要地標，鄉公所將檢修更安全，本報資料照片
苗栗縣南庄鄉康濟大橋是重要地標，鄉公所將檢修更安全，本報資料照片

苗栗縣南庄鄉地標康濟吊橋等7座吊橋去年底巡檢有安全顧慮，其中3座已封閉，鄉公所爭取吊橋「房東」經費無果，公所決定動用500多萬元檢修，拚年底全數開放，讓遊客體驗走吊橋，更安全欣賞山水之美。

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道去年11月13日斷裂釀災，造成遊客1死4傷意外，參山國家風景區管理處去年底請專家巡檢南庄鄉7座吊橋，結果意見全數都認為有安全顧慮，公所評估後，維持康濟、永興、永安、和平吊橋開放，暫時封閉東河、八卦力、神仙谷吊橋。

南庄鄉公所指出，吊橋因部分民眾使用不當，騎車也騎上吊橋，或是在棧板放火，加上長期風吹雨淋日曬耗損，重大維修爭取「房東」重視補助，都沒有具體回應，公所「房客」今年獲得鄉民代表會支持，追加500多萬元預算，目前招標程序中，拚今年底完成檢修，7座吊橋都能安全開放。

其中，康濟大橋是重要地標，跨越東河溪、蓬萊溪交匯處，原是鋼筋水泥橋，曾是南庄鄉礦業、林業重要交通橋梁，原橋因洪水沖毀，2009年改建景觀吊橋，

具有歷史人文意義，兼具觀光功能，假日遊客絡繹不絕。

「幾乎每名遊客來了，都會問神仙谷吊橋何時重新開放？」神仙谷景觀餐廳業者說，吊橋在鹿湖溪、鹿場溪與風美溪匯流處，俯瞰河谷壯闊瀑布鬼斧神工，曾是電影賽德克·巴萊拍攝場景，也成了南庄觀光賣點，今年春節前封閉後，地方期待盡快安全開放。

房東 吊橋 南庄

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