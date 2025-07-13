龜山啤酒搖滾音樂節19日午後登場 快來和動力火車、糜先生一起嗨

桃市龜山區公所昨舉行「搖滾暖身日」，為本月19日午後登場的「2025 High龜山啤酒搖滾音樂節」預告，今年主題「狂野叢林祭」持續結合音樂、啤酒與多元互動活動，讓大小朋友在桃園酒廠和動力火車、糜先生等樂團嗨翻天，成為桃園最具代表性的夏日文化盛事。

區長張嘉平表示，今年的啤酒節首度整合青年事務局、原住民族行政局及婦幼發展局等跨局處資源，推出九大主題活動，展現城市文化多樣性與群眾參與成效。他也提及，去（2024）年「海盜傳奇」主題活動吸引3萬人次參與，今年有多組天團到場一起唱跳，預期參與人次將成長。

張嘉平也預告，九大主題活動包括動力火車、美秀集團、糜先生芒果醬、Hotstar及雷仔等藝人接力演出的「原始音浪舞台」，還有恐龍彩繪、造型動物扇彩繪、部落戰士塗色（人體彩繪）及啤酒造型香氛蠟燭等 DIY 體驗的「原始印記工坊」，現場除提供各式特色美食與啤酒的「野人部落市集」，適合各年齡層的泡泡派對「泡泡風暴陣地」，巨型暴龍將驚喜現身的「野獸爆走區」，創意酒王料理及調酒王競賽的「部落雙霸戰」，歌唱挑戰與民眾互動，還有機會得小禮物的「泰山之聲」，棒球挑戰區，完成關卡可兌換限定勇士好禮的「野球叢林場」，以及專為單身男女設計的浪漫互動活動「叢林情緣」。