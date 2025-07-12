快訊

溫網／虐爆！斯威雅蒂連拿12局寫新猷 狂電黑馬奪首冠

獨／桃捷綠線通車恐生變 官員8月赴德國談判

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線遇到工程瓶頸，若無法突破，北段七站通車時間恐生變，市府官員8月將赴德國與廠商談判。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線遇到工程瓶頸，若無法突破，北段七站通車時間恐生變，市府官員8月將赴德國與廠商談判。記者陳俊智／攝影

桃園捷運綠線預計北段7站明年底通車，列車本月16日將上軌道測試，但近日傳工程卡關，若無法突破，目標恐難達成；桃園市長張善政表示，市府8月將由捷運工程局長劉慶豐率團赴德國與廠商談判，盼帶回好消息。

桃捷綠線是桃園第一條由地方政府自己規畫建設的捷運，全長27.8公里，橫跨八德、桃園、蘆竹和大園等行政區，沿途共設21站。路線2016年獲行政院核定，原定2024年完工通車，但因路線調整需做環境差異評估，招標不順又遇G07站文資問題，期程一再延宕，直到張善政上任拍板分段通車，才有階段性目標。

綠線預計明年底北段7站先通車，往返蘆竹坑口與桃園藝文園區之間，另訂2028年能駛抵桃園景福目標，2030年全線通車，但坊間傳聞工程遭遇難題，明年底通車恐難達標；張善政證實綠線工程遇到一些瓶頸，劉慶豐將代表市府赴德國，與西門子總公司談判。

張善政說，捷運工程局近2年非常努力，克服許多難題，例如G07站文資審查、北機場基地整治與地下隧道實質開挖，同時也積極與廠商溝通趕工，才有辦法將全線通車目標訂在2030年，否則要更長時間，希望此次談判能帶好消息回來。

外傳綠線卡關是因為列車車廂有問題，但捷工局澄清是號誌系統施工計畫待溝通；施工人員透露，綠線為了趕工，基地水電、機電、管線和號誌等系統有時必須同時分頭施作，但負責號誌系統的西門子團隊比較嚴謹，希望在其他項目都作完、沒有其他團隊干擾的情況下施工，若按其要求，工期勢必拉長，通車目標就有很大變數。

捷工局長劉慶豐表示，綠線採用無人駕駛列車，運行全靠沿線號誌控管，且號誌也關乎列車停靠站的精準度，事關乘客安全，可以理解西門子為何嚴謹看待。

劉慶豐說，目前西門子也很幫忙，北段七站的號誌系統已在施作，預計北段7站所有工程能在明年12月完成，但能否通車還需市府驗收與交通部核定。另外，當初合約未註明會分段通車，對方設計的號誌運行系統也是以全線通車為基礎，因應北段7站先通車必須修改設計，畢竟是合約未約定項目，所以要去拜訪一下。

捷運

延伸閱讀

桃園分區放颱風假 陳學聖點出張善政一特質：如清流

桃園警察局長吳坤旭下周榮退 張善政感謝他對治安貢獻

桃捷棕線進度超前 張善政：力拚年底正式動工

張善政赴花蓮挺傅崐萁 車隊掃街反罷免

相關新聞

桃捷綠線北段7站傳工程卡關 通車恐生變

桃園捷運綠線北段7站預計明年底通車，列車本月16日將上軌道測試，近日傳號誌系統工程卡關，若無法突破，第一階段通車恐難達成...

香山濕地物種豐富 民代促竹市重視

新竹市香山濕地生態物種豐富，其中以台灣旱招潮蟹與三棘鱟最具代表性，也最稀有，民代認為此處應投入更多資源管理，甚至將此納為...

其人其事／吳坤旭從警43年 期勉後進真誠做人

桃園市警察局長吳坤旭15日即將退休，回首43年警界生涯，從服務民眾到照顧基層員警，他自覺無愧於心，而從警最後一哩路在桃園...

廣角鏡／帆船體驗

樂活瘋帆船 ！新竹市體育會帆船委員會舉辦帆船體驗活動，今天與20日在南寮舊漁港登場，可現場體驗搭乘帆船，還有風浪板模擬器...

獨／桃捷綠線通車恐生變 官員8月赴德國談判

桃園捷運綠線預計北段7站明年底通車，列車本月16日將上軌道測試，但近日傳工程卡關，若無法突破，目標恐難達成；桃園市長張善...

影／消遙沙城！通霄沙雕藝術節登場 首日湧入1.7萬人

苗栗縣「2025通霄沙雕藝術節」上午在通霄海水浴場熱鬧登場，縣長鍾東錦與多國沙雕藝術家、在地人士在長達70公尺的主題巨型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。