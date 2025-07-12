獨／桃捷綠線通車恐生變 官員8月赴德國談判

桃園捷運綠線預計北段7站明年底通車，列車本月16日將上軌道測試，但近日傳工程卡關，若無法突破，目標恐難達成；桃園市長張善政表示，市府8月將由捷運工程局長劉慶豐率團赴德國與廠商談判，盼帶回好消息。

桃捷綠線是桃園第一條由地方政府自己規畫建設的捷運，全長27.8公里，橫跨八德、桃園、蘆竹和大園等行政區，沿途共設21站。路線2016年獲行政院核定，原定2024年完工通車，但因路線調整需做環境差異評估，招標不順又遇G07站文資問題，期程一再延宕，直到張善政上任拍板分段通車，才有階段性目標。

綠線預計明年底北段7站先通車，往返蘆竹坑口與桃園藝文園區之間，另訂2028年能駛抵桃園景福目標，2030年全線通車，但坊間傳聞工程遭遇難題，明年底通車恐難達標；張善政證實綠線工程遇到一些瓶頸，劉慶豐將代表市府赴德國，與西門子總公司談判。

張善政說，捷運工程局近2年非常努力，克服許多難題，例如G07站文資審查、北機場基地整治與地下隧道實質開挖，同時也積極與廠商溝通趕工，才有辦法將全線通車目標訂在2030年，否則要更長時間，希望此次談判能帶好消息回來。

外傳綠線卡關是因為列車車廂有問題，但捷工局澄清是號誌系統施工計畫待溝通；施工人員透露，綠線為了趕工，基地水電、機電、管線和號誌等系統有時必須同時分頭施作，但負責號誌系統的西門子團隊比較嚴謹，希望在其他項目都作完、沒有其他團隊干擾的情況下施工，若按其要求，工期勢必拉長，通車目標就有很大變數。

捷工局長劉慶豐表示，綠線採用無人駕駛列車，運行全靠沿線號誌控管，且號誌也關乎列車停靠站的精準度，事關乘客安全，可以理解西門子為何嚴謹看待。

劉慶豐說，目前西門子也很幫忙，北段七站的號誌系統已在施作，預計北段7站所有工程能在明年12月完成，但能否通車還需市府驗收與交通部核定。另外，當初合約未註明會分段通車，對方設計的號誌運行系統也是以全線通車為基礎，因應北段7站先通車必須修改設計，畢竟是合約未約定項目，所以要去拜訪一下。