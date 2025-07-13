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其人其事／吳坤旭從警43年 期勉後進真誠做人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市警局長吳坤旭15日退休，自覺從警43年做事無愧於心。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭15日退休，自覺從警43年做事無愧於心。記者曾增勳／攝影

桃園市警察局長吳坤旭15日即將退休，回首43年警界生涯，從服務民眾到照顧基層員警，他自覺無愧於心，而從警最後一哩路在桃園成立科偵隊及推動數位科技打詐，更讓市長張善政感謝上天賜福；距離退休只剩3天，吳坤旭表示「不忘初衷做到最後一天」。

吳坤旭出生宜蘭，父親也是警察，見父親從基層員警做到派出所長退休，雖然工作辛苦，但受民眾敬重，所以決定跟隨父親腳步。警察大學戶政系畢業後，他曾當過地政所戶籍員，再從二線一星巡官做起，一路歷練到三線三星直轄市警長，因父親出身基層，所以他除了服務民眾，也全力照顧基層員警生活。

吳坤旭在警察局長任內有感詐欺猖獗，經爭取後成立科偵隊與數位科技戰情中心，安排員警上課受訓，在網路上打擊犯罪，秉持「治安是警察本業」觀念，嚴謹治軍，去年拿下六都治安評比第一名。

張善政感謝吳坤旭警職生涯最後一哩路貢獻給桃園，其付出對桃園治安幫助很大，甚至說「上天讓桃園有這麼好的局長，是我們的福氣」；吳坤旭則以「實實在在做事、真真誠誠做人」期勉後進，感性說自己會做到最後一天，未來將脫下警察制服過人生下半場。

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