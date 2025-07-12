影／消遙沙城！通霄沙雕藝術節登場 首日湧入1.7萬人

苗栗縣「2025通霄沙雕藝術節」上午在通霄海水浴場熱鬧登場，縣長鍾東錦與多國沙雕藝術家、在地人士在長達70公尺的主題巨型連座沙雕「永續和平」前，共同為這場展期65天的夏日藝文饗宴「揭幕」，開展首日到下午4點就突破萬人，總計第一天湧入1萬7500多人，再現當年海水浴場萬人進場的榮景。

縣府指出，今年沙雕節以「逍遙沙城」為主題，邀請烏克蘭等多個國家、地區的沙雕高手和台灣沙雕團隊創作，共展出22座大型沙雕，以沙為表現媒介，傳遞永續、和平與文化交流的理念，也為通霄海岸注入前所未有的藝術生命力；現場除沙雕展，還規畫「菁市集」攤位，匯聚在地美食、手作工藝及創意選品，為場內增添豐富文化氣息與逛街樂趣。

鍾東錦表示，通霄沙雕節呈現台灣的文化創意表現，更是與國際藝術接軌的重要平台。今年暑假，歡迎大家白天或夜晚來參觀，活動每天開放時間從上午9點至晚間9點，尤其黃昏時，夕陽與沙雕交織出的景致更是迷人；夜晚燈光映照的沙雕作品，與白天有截然不同的風貌，可讓人流連忘返。

鍾東錦在上午的開幕式和地方人士、沙雕藝術家一起在「永續和平」的主題創作前排列成長龍，歡喜宣布沙雕節開展。

通霄沙雕節去年首次舉辦就吸引33萬人次入場，縣府盼開創出沙雕節的國際名聲，今年擴大規模，首日開展人潮湧現，場區3處停車場也停滿車輛，巡守隊人員忙著指揮交通，遊客一批批湧入，熱鬧非凡。