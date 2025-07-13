香山濕地物種豐富 民代促竹市重視

新竹市香山濕地生態物種豐富，其中以台灣旱招潮蟹與三棘鱟最具代表性，也最稀有，民代認為此處應投入更多資源管理，甚至將此納為國中小學「必修」戶外教學；市府允諾加強經營，未來將整合資源，推動觀光與環境教育共融環境。

新竹市議員廖子齊指出，香山濕地是台灣重要野鳥棲地，曾造訪此地的鳥類多達343種，近年陸續獲得國際認證。此外，這裡也是台灣特有種「台灣旱招潮蟹」的棲地，不僅具生態價值，更具發展生態旅遊與教育的潛力，是推動永續觀光的重要資源，因此希望市府投入更多資源，確保每位孩子都有機會親身認識這片土地。

新竹市產發處表示，市府自2023年起開辦香山濕地藝術季，致力結合藝術、人文與農村生態，推動綠色永續旅遊，現已規畫觀光巴士香山線串連新竹漁港、港南運河公園與香山濕地，強化濱海景點動線。

另外，新竹市城銷處也允諾評估導入生態導覽資源，結合香山濕地海洋保育教育中心，推動觀光與環境教育共融，打造具永續價值的海岸觀光體驗。