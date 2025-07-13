桃捷綠線北段7站傳工程卡關 通車恐生變

桃園捷運綠線北段7站預計明年底通車，列車本月16日將上軌道測試，近日傳號誌系統工程卡關，若無法突破，第一階段通車恐難達成。桃園市長張善政表示，8月派捷運工程局長劉慶豐率團，赴德國與廠商談判，盼帶回好消息。

桃捷綠線是桃園首條由市府自己規畫、興建的捷運，全長27.8公里，橫跨八德、桃園、蘆竹和大園等區，共設21站，2016年獲行政院核定，原定2024年完工通車，因路線調整需作環境差異影響評估，招標不順又遇G07站文資問題，期程一再延宕，直到張善政上任拍板分段通車，才有階段性目標。

綠線北段7站預計明年底先通車，往返蘆竹坑口與桃園藝文園區，2028年通車段延伸到桃園景福宮站，2030年全線通車；坊間傳工程遭遇難題，明年底通車恐難達標。

張善政說，捷運工程局近2年克服許多難題，例如G07站文資審查、北機場基地整治與地下隧道實質開挖，同時也積極與廠商溝通趕工，才有辦法將全線通車目標訂在2030年。

外傳綠線卡關是列車車廂問題，但捷工局澄清，號誌系統施工計畫待溝通。施工人員透露，綠線基地目前有管線、機電和號誌等工程分頭作業，但負責號誌系統的西門子團隊較嚴謹，希望在沒有其他團隊干擾下施工，若按其要求，工期勢必拉長，明年底通車就存在變數。

捷工局長劉慶豐表示，綠線採用無人駕駛列車，運行與停靠月台的精準度全靠號誌控制，事關乘客安全，能理解西門子嚴謹看待。

劉慶豐說，目前西門子也很幫忙，北段七站的號誌系統已在施作，預計明年12月底能完成，但驗收需要時間，通車也需交通部核定，行政作業1個月難辦完，想如期通車，完工時間得提前。

另外，當初合約未註明會分段通車，對方設計的號誌運行系統是以全線通車為基礎，因應北段7站先通車必須修改設計，畢竟是合約未約定項目，所以要去拜訪溝通。