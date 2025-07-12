桃園溪海西瓜節 遊客嘗復刻古早味西瓜綿料理惜食文化
桃園市溪海休閒農業區西瓜節收成日活動今日登場，市府與溪海休閒農業發展協會推廣在地優質瓜果，還邀請廚藝達人復刻3道古早味「西瓜綿」料理，讓遊客深入體會早年農村的惜福、惜食文化。
市府秘書長溫代欣表示，溪海休閒農業區西瓜節已邁入第7年，每年除了邀請大小朋友親自種植及採收西瓜，體驗當農夫趣味，也加入創意元素，推出各式創意料理、DIY手作等；這次活動量身復刻西瓜綿特色餐，包括涼拌翠皮西瓜、西瓜綿虱目魚湯、西瓜綿炒五花肉，由廚藝達人解說西瓜綿製作方式與分享料理食譜，即使每年參加，也能享有新鮮樂趣。
今年收成日受丹娜絲颱風外圍環流影響，連日降雨導致西瓜甜度降低，為維持瓜果品質決定讓果瓜暫留田區，延後採收期程，並視情況分批選採，以提升果肉口感與品質，同時也借此機會讓參與民眾瞭解農業種植依賴天候的不確定性。
農業局長陳冠義說明，「西瓜綿」有兩種，一種是利用西瓜在「疏果」時淘汰，生長品相不佳的幼果為食材；另外一種又稱「翠衣」，則是利用西瓜皮削下來的綠色部分為食材。這兩種食材經過鹽漬、發酵、脫水後，就能作成兼具甘、鹹、酸風味、可去腥提味的西瓜綿，也讓遊客品味早年時期農家惜福、惜食的生活智慧料理。
陳冠義說明，今年西瓜節特別強調環保永續概念，引入紙農膜種植西瓜，而溪海試種品種為華寶種大西瓜，5月開花期間遭逢多日大雨，導致結果品質與收成產量未如預期，所幸溪海也種植不少鳳光小西瓜，遊客們依舊可以滿載而歸。溪海休區未來有機會仍會採用紙農膜種西瓜，落實環保減碳，守護地球環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言