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桃園溪海西瓜節 遊客嘗復刻古早味西瓜綿料理惜食文化

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市溪海休閒農業區西瓜節收成日活動登場，議長邱奕勝與多位議員、市府團隊都到場。圖／農業局提供
桃園市溪海休閒農業區西瓜節收成日活動登場，議長邱奕勝與多位議員、市府團隊都到場。圖／農業局提供

桃園市溪海休閒農業區西瓜節收成日活動今日登場，市府與溪海休閒農業發展協會推廣在地優質瓜果，還邀請廚藝達人復刻3道古早味「西瓜綿」料理，讓遊客深入體會早年農村的惜福、惜食文化。

市府秘書長溫代欣表示，溪海休閒農業區西瓜節已邁入第7年，每年除了邀請大小朋友親自種植及採收西瓜，體驗當農夫趣味，也加入創意元素，推出各式創意料理、DIY手作等；這次活動量身復刻西瓜綿特色餐，包括涼拌翠皮西瓜、西瓜綿虱目魚湯、西瓜綿炒五花肉，由廚藝達人解說西瓜綿製作方式與分享料理食譜，即使每年參加，也能享有新鮮樂趣。

今年收成日受丹娜絲颱風外圍環流影響，連日降雨導致西瓜甜度降低，為維持瓜果品質決定讓果瓜暫留田區，延後採收期程，並視情況分批選採，以提升果肉口感與品質，同時也借此機會讓參與民眾瞭解農業種植依賴天候的不確定性。

農業局長陳冠義說明，「西瓜綿」有兩種，一種是利用西瓜在「疏果」時淘汰，生長品相不佳的幼果為食材；另外一種又稱「翠衣」，則是利用西瓜皮削下來的綠色部分為食材。這兩種食材經過鹽漬、發酵、脫水後，就能作成兼具甘、鹹、酸風味、可去腥提味的西瓜綿，也讓遊客品味早年時期農家惜福、惜食的生活智慧料理。

陳冠義說明，今年西瓜節特別強調環保永續概念，引入紙農膜種植西瓜，而溪海試種品種為華寶種大西瓜，5月開花期間遭逢多日大雨，導致結果品質與收成產量未如預期，所幸溪海也種植不少鳳光小西瓜，遊客們依舊可以滿載而歸。溪海休區未來有機會仍會採用紙農膜種西瓜，落實環保減碳，守護地球環境。

桃園市溪海休閒農業區西瓜節，邀請廚藝達人復刻3道古早味「西瓜綿」料理。圖／農業局提供
桃園市溪海休閒農業區西瓜節，邀請廚藝達人復刻3道古早味「西瓜綿」料理。圖／農業局提供

食材 西瓜 創意料理

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