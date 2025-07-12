新竹樂活瘋帆船活動今夏登場 親子共學從6歲玩到64歲

新竹市「揚帆啟航－新竹樂活瘋帆船」體驗活動將於今明2天及20日在南寮舊漁港登場，除帆船體驗外，現場還有風浪板模擬器及攀岩設施，推廣海洋運動與水域安全教育，活動開放對象不分年齡與身分，從6歲至64歲皆可參加。

新竹市體育會帆船委員會主委孫宗榮指出，該活動由新竹市政府主辦、教育部體育署指導，新竹市體育會帆船委員會承辦，今年活動開放報名後不到30分鐘即額滿截止，盼透過為期3天的活動，讓市民朋友親身體驗帆船運動的魅力，推廣海洋運動與水域安全觀念，並從中培養年輕世代對海洋的認識與熱愛。

孫宗榮表示，帆船是一項結合體能、技巧、觀察力與判斷力的綜合性水上運動，更是台灣這座海島國家與海洋連結的重要象徵。本次活動邀請專業合格教練帶領民眾分批在安全水域中進行體驗，讓參與者從實際操作中了解帆船的航行原理，並享受乘風破浪的暢快感受。

孫宗榮表示，活動將於7月12日、13日及20日舉辦，共規畫6個場次，每場次60人，總計開放360人次報名參加。除帆船體驗外，活動現場還設有風浪板練習器及攀岩設施，讓參加者在陸地與水域中皆能盡情探索與挑戰。