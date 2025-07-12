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新竹市府前噴水池今夏開放 連2日打卡送冰品美食

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今天舉辦「來州廳呷冰！噴水池開放囉」活動，代理市長邱臣遠到場與民眾一同戲水同樂，並發送可兌換冰品、冷飲與點心的「商品兌換券」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天舉辦「來州廳呷冰！噴水池開放囉」活動，代理市長邱臣遠到場與民眾一同戲水同樂，並發送可兌換冰品、冷飲與點心的「商品兌換券」。圖／新竹市政府提供

新竹市政府前廣場噴水池正式開放！新竹市政府今天舉辦「來州廳呷冰！噴水池開放囉」活動，代理市長邱臣遠到場與民眾一同戲水同樂，並發送可兌換冰品、冷飲與點心的「商品兌換券」，邀請大小朋友一同歡度清涼夏日。

邱臣遠表示，府前廣場噴水池自啟用以來，已成為每年夏季市民親子同樂、消暑玩水的熱門景點，不僅提供清涼休憩空間，也為市中心注入更多活力與人潮。今年更首度將活動結合「性別平等闖關拿獎品」遊戲，讓孩子在遊戲中認識家務分工與性別平等的核心價值，讓性別平權觀念從小扎根。

新竹市行政處表示，府前噴水池活動自今起連續兩天加碼推出「來州廳呷冰活動」，只要與活動指定看板合照並上傳至Facebook或IG平台分享，即可獲得「商品兌換券」一張，現場即可兌換多項人氣美食。

此次特別邀集新竹10大排隊美食名店共同參與，包括814冰棒、木可家、新福源花生醬、華品摃丸、阿忠冰店、山田麻糬、茂昌草本茶、樂福雞蛋糕、川越茶飲及老徐大熱狗等，讓民眾在消暑玩水的同時，也能一次享受新竹在地的特色美味。

行政處說明，噴水設施經專業殺菌與消毒，達到游泳池等級的衛生標準，並採循環再利用系統，兼顧玩水安全與節水環保，市府也提供多項配備，包括免費水槍（數量有限）、一樓服務中心備有紙毛巾、吹風機、梳子等基本用品，另設有親子廁所，方便民眾更衣使用，提升整體遊玩體驗。

行政處補充，今年度府前廣場噴水設施開放期間為7月12日至8月31日，平日周一至周五每日8時與12時各開放噴水15分鐘，並於傍晚5時至7時連續加碼2小時；周六、周日則自下午3時起至晚間7時，連續噴水4小時不間斷。若遇雷雨等不穩定天氣，基於安全考量，將暫停噴水活動。

新竹市行政處表示，府前噴水池活動自今起連續兩天加碼推出「來州廳呷冰活動」，只要與活動指定看板合照並上傳至Facebook或IG平台分享，即可獲得「商品兌換券」一張，現場即可兌換多項人氣美食。圖／新竹市政府提供
新竹市行政處表示，府前噴水池活動自今起連續兩天加碼推出「來州廳呷冰活動」，只要與活動指定看板合照並上傳至Facebook或IG平台分享，即可獲得「商品兌換券」一張，現場即可兌換多項人氣美食。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天舉辦「來州廳呷冰！噴水池開放囉」活動，代理市長邱臣遠到場與民眾一同戲水同樂，並發送可兌換冰品、冷飲與點心的「商品兌換券」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天舉辦「來州廳呷冰！噴水池開放囉」活動，代理市長邱臣遠到場與民眾一同戲水同樂，並發送可兌換冰品、冷飲與點心的「商品兌換券」。圖／新竹市政府提供
新竹市府前廣場噴水池自啟用以來，已成為每年夏季市民親子同樂、消暑玩水的熱門景點。圖／新竹市政府提供
新竹市府前廣場噴水池自啟用以來，已成為每年夏季市民親子同樂、消暑玩水的熱門景點。圖／新竹市政府提供

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