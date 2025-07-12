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桃園新屋每年逾300新生兒卻僅一公托 地方盼閒置消防分隊改建

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市唯一公立新屋托嬰中心位在新屋市區中山路上，收托名額僅28名，不過每年新屋區有逾300名新生兒，明顯不足，地方期盼已閒置的永安消防分隊廳舍能建置公托中心。記者翁唯真／攝影
桃園市唯一公立新屋托嬰中心位在新屋市區中山路上，收托名額僅28名，不過每年新屋區有逾300名新生兒，明顯不足，地方期盼已閒置的永安消防分隊廳舍能建置公托中心。記者翁唯真／攝影

桃園市唯一公立新屋托嬰中心位在新屋市區中山路上，收托名額僅28名，不過每年新屋區有逾300名新生兒，明顯不足，地方期盼已閒置的永安消防分隊廳舍能建置公托中心。桃園市婦幼局表示，去年會勘發現空間狹小且整修費高，不具可行性，將持續尋覓合適場地。

根據婦幼局統計，新屋區去年出生373人，今年截至6月出生141人，永安里長郭先彰表示，新屋區僅1間公托中心，幼教資源明顯不足，且未在新屋市區，永安靠海的里民要前往也相對不便，需花費更多時間，且新屋雙薪家庭多，許多父母最直接的問題就小孩沒人照顧，盼新屋除了市區外，在偏南的永安里能規畫托嬰中心，落實友善育兒政策。

郭先彰說，原永安消防分隊現已閒置，永安衛生所使用率也偏低，建議評估其適用性，擇地設置托嬰中心，提升公共設施使用效益，並嘉惠在地居民，落實友善育兒政策。

婦幼局回應，去年11月會勘永安分隊除柱體裂痕、牆面壁癌外，單層建物面積僅30坪且室內樓梯僅1公尺寬，單層空間過小不足以設社區公共托育家園，如以2層樓規畫，該樓梯也難讓家長帶幼兒通行，難設置公共托育設施。

婦幼局說，而永安衛生所則因目前仍有單位進駐使用中，也難設置，仍將透過市府公有建物調配機制，爭取公有空間以設置公共托育設施，滿足民眾托育需求。

教育局表示，113學年度新屋地區公共化幼兒園計19園，目前新屋區公私立幼兒園2歲專班共計13班，可招208位幼生。考量目前新屋區公共化幼兒園供應量足以滿足該區域幼兒就讀需求，故目前尚無規畫增設幼兒園相關計畫。

桃園市唯一公立新屋托嬰中心位在新屋市區中山路上，收托名額僅28名，不過每年新屋區有逾300名新生兒，明顯不足，地方期盼已閒置的永安消防分隊廳舍能建置公托中心。記者翁唯真／攝影
桃園市唯一公立新屋托嬰中心位在新屋市區中山路上，收托名額僅28名，不過每年新屋區有逾300名新生兒，明顯不足，地方期盼已閒置的永安消防分隊廳舍能建置公托中心。記者翁唯真／攝影

衛生所 托育 幼兒園

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