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電動車普及 竹市府補助社區設置共用充電設備 最高10萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為打造電動車友善環境，新竹市政府今年度推動「補助公寓大廈增設電動充電共用設施設備計畫」，鼓勵社區設置共用充電設備，最高可補助10萬元。圖／新竹市政府提供
為打造電動車友善環境，新竹市政府今年度推動「補助公寓大廈增設電動充電共用設施設備計畫」，鼓勵社區設置共用充電設備，最高可補助10萬元。圖／新竹市政府提供

為打造電動車友善環境，新竹市政府今年度推動「補助公寓大廈增設電動充電共用設施設備計畫」，鼓勵社區設置共用充電設備，最高可補助10萬元，目前已有2處社區提出申請，呼籲尚未申請的社區把握機會。

新竹市都發處說明，電動車普及已成趨勢，但有許多公寓大廈設置充電設備時，常面臨電力容量不足、施工管線難以整合等技術與管理上的挑戰。為協助社區克服困難，市府2023年起公告「新竹市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，提供明確的設置依據，協助社區依照法令及建築安全原則，有效完成設備建置與管理。

新竹市都發處表示，為協助老舊社區解決電力配置難題，提供民眾實際可行的充電方案，市府提供充電設備補助計畫，補助項目包含向台電申請新設專用電表的線路設置費用與電能管理(EMS)系統建置費用，每案補助額度為申請金額之50%，最高可補助10萬元。

新竹市都發處補充，補助對象為2019年12月31日前已取得建照，並完成報備、與起造人點交完成、領回公共基金之社區，且設有公共基金專戶之公寓大廈社區。經區分所有權人會議同意，即可申請補助充電設施建置，申請期限至今年9月30日止，補助名額有限，歡迎社區踴躍提出申請。

市府指出，打造電動車友善城市是邁向淨零碳排的重要一步，市府積極透過制度規畫與經費補助，協助社區完善充電基礎設施，讓市民在生活中更便利地選擇綠色運具。新竹市代理市長邱臣遠強調，期盼更多社區把握補助機會，共同打造永續低碳的宜居城市，為下一代創造更美好的生活環境。

電動車 新竹

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