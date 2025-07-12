香山濕地棲息稀有物種 議員籲納國中小戶外教學必修課

新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。市議員廖子齊建議，香山濕地應成為教育新亮點，市府應投入更多資源分區管理，並納入國中小戶外教學「必修課」。市府表示，將推動觀光與環境教育共融。

廖子齊指出，香山濕地應朝向國際級濕地發展。該地自1996年起即被列為拉姆薩公約「東亞水鳥保護網棲息地」，並獲國際鳥盟認定為「重要野鳥棲地」。根據台灣重要野鳥棲地手冊記載，香山濕地已發現343種鳥類，包括黑面琵鷺、黑嘴鷗、大濱鷸等多種全球受威脅物種。

廖子齊更指出，這幾年她持續透過議會質詢與倡議，促成「香山濕地海洋保育教育中心」設立，並推動「香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫」，實質改善台灣旱招潮蟹棲地。目前教育中心確定將由「國際珍古德教育及保育協會」承接，未來可望導入「根與芽行動」計畫，將環境教育深耕至社區與校園。

廖子齊說，其中蟹田作為濕地與陸域間的過渡棲地，不僅具有生態價值，更具發展生態旅遊與教育的潛力，是推動永續觀光的重要資源，呼籲市府投入更多資源分區管理，並將香山濕地納入國中小戶外教學必修課。可參考倫敦濕地中心的作法，設立補助機制，鼓勵學校提出申請，確保每位孩子都有機會親身認識這片珍貴土地。

新竹市產發處表示，市府自2023年起延續香山濕地藝術季並編列預算辦理，致力結合藝術、人文與農村生態，推動綠色永續旅遊。市府已規畫新增觀光巴士香山線，將串連新竹漁港、港南運河公園至香山濕地，強化濱海景點動線。