快訊

攝護腺癌穩居男性發生率第三 高風險族群切記保命2原則

沈伯洋稱藍「普發萬元」是共黨的招！前綠委：反共反到起肖

比天災還可怕？外媒直指「辣個男人」是台積電最大致命威脅 招數令人膽寒

香山濕地棲息稀有物種 議員籲納國中小戶外教學必修課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。圖／新竹市政府提供
新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。圖／新竹市政府提供

新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。市議員廖子齊建議，香山濕地應成為教育新亮點，市府應投入更多資源分區管理，並納入國中小戶外教學「必修課」。市府表示，將推動觀光與環境教育共融。

廖子齊指出，香山濕地應朝向國際級濕地發展。該地自1996年起即被列為拉姆薩公約「東亞水鳥保護網棲息地」，並獲國際鳥盟認定為「重要野鳥棲地」。根據台灣重要野鳥棲地手冊記載，香山濕地已發現343種鳥類，包括黑面琵鷺、黑嘴鷗、大濱鷸等多種全球受威脅物種。

廖子齊更指出，這幾年她持續透過議會質詢與倡議，促成「香山濕地海洋保育教育中心」設立，並推動「香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫」，實質改善台灣旱招潮蟹棲地。目前教育中心確定將由「國際珍古德教育及保育協會」承接，未來可望導入「根與芽行動」計畫，將環境教育深耕至社區與校園。

廖子齊說，其中蟹田作為濕地與陸域間的過渡棲地，不僅具有生態價值，更具發展生態旅遊與教育的潛力，是推動永續觀光的重要資源，呼籲市府投入更多資源分區管理，並將香山濕地納入國中小戶外教學必修課。可參考倫敦濕地中心的作法，設立補助機制，鼓勵學校提出申請，確保每位孩子都有機會親身認識這片珍貴土地。

新竹市產發處表示，市府自2023年起延續香山濕地藝術季並編列預算辦理，致力結合藝術、人文與農村生態，推動綠色永續旅遊。市府已規畫新增觀光巴士香山線，將串連新竹漁港、港南運河公園至香山濕地，強化濱海景點動線。

新竹市城銷處表示，未來亦將評估導入生態導覽資源，結合香山濕地海洋保育教育中心，推動觀光與環境教育共融，打造具永續價值的海岸觀光體驗。

新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。圖／廖子齊提供
新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。圖／廖子齊提供
新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。圖／新竹市政府提供
新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。圖／新竹市政府提供
新竹市議員廖子齊建議，香山濕地應成為教育新亮點，市府應投入更多資源分區管理，並納入國中小戶外教學「必修課」。圖／新竹市政府提供
新竹市議員廖子齊建議，香山濕地應成為教育新亮點，市府應投入更多資源分區管理，並納入國中小戶外教學「必修課」。圖／新竹市政府提供
新竹市議員廖子齊呼籲市府投入更多資源分區管理，並將香山濕地納入國中小戶外教學必修課。圖／廖子齊提供
新竹市議員廖子齊呼籲市府投入更多資源分區管理，並將香山濕地納入國中小戶外教學必修課。圖／廖子齊提供

濕地 永續 新竹

延伸閱讀

黑松攜34校推環境永續 催生桃園首間國中生態校

澎湖區漁會親子放流3千顆海膽 海洋保育向下扎根

新北市濕地故事館登場 探索濕地之美 守護生態未來

大漢溪濕地夏荷盛開 市府邀民眾走訪夏日賞花秘境

相關新聞

香山濕地棲息稀有物種 議員籲納國中小戶外教學必修課

新竹市香山濕地棲息著台灣特有種台灣旱招潮蟹與瀕危物種三棘鱟，擁有世界級生態系統。市議員廖子齊建議，香山濕地應成為教育新亮...

桃園修法避糾紛 公設點交需技師掛保證

新建公寓大樓公設交接常因管委會、建商對瑕疵認定不一鬧糾紛，民間雖有驗屋公司可協助，但現行中央法規未要求驗屋須具備水電、消...

加速推動大新竹輕軌 鄭正鈐要中央2周內核定可行性研究經費

為加速推動大新竹輕軌建設，立法委員鄭正鈐今邀集國發會、交通部、鐵道局及新竹市政府召開協調會，針對新竹市政府提出的「大新竹...

影／泰安苗62線落石迅速搶通 全鄉受災道路全數搶通

苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通受阻，警方接獲通報，立即派遣警力趕赴現場...

買房多保障！桃園阻驗屋蟑螂兩邊賺 市府修法先拿公設祭旗

新建公寓大樓公設交接常因管委會、建商對瑕疵認定不一鬧糾紛，民間雖有驗屋公司可協助檢驗，但現行中央法規未要求驗屋須具備水電...

紀念台灣乙未戰役130周年「乙未中的竹塹」巡迴展正式開幕

為紀念1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局、清華大學文物館及北埔鄉公所聯合策畫的「乙未中的竹塹」巡迴展，今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。