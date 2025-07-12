醫病之間／年過50定期檢測 防攝護腺癌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
醫師柳瑞明指出，攝護腺癌好發於50歲以上男性，尤其65至75歲是高風險期。圖／衛福部桃園醫院提供
醫師柳瑞明指出，攝護腺癌好發於50歲以上男性，尤其65至75歲是高風險期。圖／衛福部桃園醫院提供

台灣人口逐漸邁入高齡化，飲食西化加上生活型態改變，攝護腺相關疾病不再是少數男性才會面對的健康課題，攝護腺癌更高居男性癌症前3名，醫生呼籲定期檢驗篩檢，才能把獲治療黃金時間。

桃園一名71歲老翁近一年常感排尿困難和夜尿頻繁，原本以為是年紀大、攝護腺肥大導致，未料經過精密檢查，竟是早期攝護腺癌，所幸癌細胞還局限在攝護腺內，經妥善治療，目前恢復情況良好。

衛福部桃園醫院泌尿科醫師柳瑞明指出，攝護腺癌好發於50歲以上男性，65至75歲更是高風險族群，由於早期病症多為排尿遲緩、頻尿、夜尿或尿不乾淨，常與良性攝護腺肥大混淆，甚至有些患者完全沒有症狀，導致錯失治療黃金期，想要預防，唯有定期檢查與透過先進儀器診斷才能及早發現與提高治療成功率。

柳瑞明表示，檢查攝護腺癌的方式有很多種，傳統切片檢驗多採直腸超音波導引進行，雖然檢查快速，但超音波對病灶辨識有限，容易誤判漏診。新的MRI融合導引切片檢驗不僅比傳統切片更安全，癌症偵測率也提高約20%，但此項技術目前無健保給付。

部桃表示，攝護腺癌進展相對緩慢，若能及早診斷治療，5年存活率幾乎可達100%，建議年過50歲男性定期檢測，為自己的健康把關。目前健保有給付PSA抽血、傳統超音波導引切片等檢查，而MRI技術尚屬自費項目，臨床上，醫師會根據個案風險評估，建議患者適合哪一種方式。

延伸閱讀

男性注意！全台攝護腺癌患者去年新增近萬人 醫界倡議納第六癌篩檢

「鑽石歌王」林沖過世享耆壽92歲 曾患攝護腺癌第3期

攝護腺癌初期無症狀易當成老化 醫：小問題恐是大警訊

家族長輩罹攝護腺癌 台南58歲男機警就醫也確診

相關新聞

醫病之間／年過50定期檢測 防攝護腺癌

台灣人口逐漸邁入高齡化，飲食西化加上生活型態改變，攝護腺相關疾病不再是少數男性才會面對的健康課題，攝 護腺癌更高居男性癌症...

桃園修法避糾紛 公設點交需技師掛保證

新建公寓大樓公設交接常因管委會、建商對瑕疵認定不一鬧糾紛，民間雖有驗屋公司可協助，但現行中央法規未要求驗屋須具備水電、消...

加速推動大新竹輕軌 鄭正鈐要中央2周內核定可行性研究經費

為加速推動大新竹輕軌建設，立法委員鄭正鈐今邀集國發會、交通部、鐵道局及新竹市政府召開協調會，針對新竹市政府提出的「大新竹...

影／泰安苗62線落石迅速搶通 全鄉受災道路全數搶通

苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通受阻，警方接獲通報，立即派遣警力趕赴現場...

買房多保障！桃園阻驗屋蟑螂兩邊賺 市府修法先拿公設祭旗

新建公寓大樓公設交接常因管委會、建商對瑕疵認定不一鬧糾紛，民間雖有驗屋公司可協助檢驗，但現行中央法規未要求驗屋須具備水電...

紀念台灣乙未戰役130周年「乙未中的竹塹」巡迴展正式開幕

為紀念1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局、清華大學文物館及北埔鄉公所聯合策畫的「乙未中的竹塹」巡迴展，今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。