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影／桃機「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今登場 雜技表演受好評

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出疊羅漢等高難度動作。記者季相儒／攝影
國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出疊羅漢等高難度動作。記者季相儒／攝影

桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今天登場，由國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出帽子戲法、疊羅漢等高難度動作，再從中央廣場出發沿途與旅客進行互動式表演如頂大球、打陀螺等，吸引國內外旅客駐足觀賞，精彩生動的演出增添出遊歡樂氣氛。機場公司自7月起精心規劃一系列精彩表演，邀請知名表演團體輪番登場打造藝文氛圍，讓旅客沉浸在藝術饗宴中，增添旅程驚喜。

今天登場的台灣戲曲學院特技團為台灣唯一隸屬官方的專業特技表演團體，曾受邀參與113年總統副總統520就職典禮表演，深獲國人好評，亦多次隨外交部、僑委會赴海外巡演，向世界傳遞台灣文化；這次首度在桃園國際機場表演，帶給旅客獨特的視覺與聽覺的雙重震撼。

2025年「翱翔天際，大Fun藝彩」藝文活動延續去年好評，陸續邀請崇右科技大學街舞表演、YouTuber「我是江老師」演出，獲得旅客與民眾的熱烈迴響。自7月起至11月底的第一及第三周舉辦20多場精彩藝文活動外，也趁著暑假家庭旅遊熱門期間推出台灣戲曲學院特技團表演精采特技，重現台灣懷舊文化風華。接續於7月25日「星合有限公司」表演者將變身為另類導遊，融合雜技、戲劇與視覺藝術，以即興互動與旅客創造意外驚喜。同時，桃園機場昇恆昌免稅店也聚焦於台灣特色的「藝陣文化」，透過互動裝置、工藝展覽與快閃表演，探索傳統藝術的嶄新魅力，歡迎旅客至桃園機場官網查詢更多活動資訊。

國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出帽子戲法高難度動作。記者季相儒／攝影
國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出帽子戲法高難度動作。記者季相儒／攝影
桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今天登場，由國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技。記者季相儒／攝影
桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今天登場，由國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技。記者季相儒／攝影
桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今天登場，由國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出疊羅漢等高難度動作，吸引國內外旅客駐足觀賞。記者季相儒／攝影
桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」藝文活動今天登場，由國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出疊羅漢等高難度動作，吸引國內外旅客駐足觀賞。記者季相儒／攝影
國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出帽子戲法、疊羅漢等高難度動作，再從中央廣場出發沿途與旅客進行互動式表演。記者季相儒／攝影
國立台灣戲曲學院特技團於第二航廈表演民俗雜技，演出帽子戲法、疊羅漢等高難度動作，再從中央廣場出發沿途與旅客進行互動式表演。記者季相儒／攝影

桃園機場

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