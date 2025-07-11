加速推動大新竹輕軌 鄭正鈐要中央2周內核定可行性研究經費

為加速推動大新竹輕軌建設，立法委員鄭正鈐今邀集國發會、交通部、鐵道局及新竹市政府召開協調會，針對新竹市政府提出的「大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究」3300萬元經費補助，鄭正鈐要求交通部鐵道局於2周內盡速核定送部，以利市府迅速展開可行性研究。

鄭正鈐指出，行政院於去年2月正式公布「桃竹苗大矽谷計畫」，並將大新竹輕軌納入重大建設項目，這已凸顯中央對新竹地區軌道運輸發展的認同與重視。他強調，可行性研究是輕軌建設的關鍵第一步，若沒有儘快跨出這一步，後續的建設推動將陷入空談。

鄭正鈐強調，他在立法院多次針對大新竹輕軌議題提出質詢，也曾陪同立法院交通委員會委員實地考察新竹，敦促中央落實對地方交通建設的承諾。大新竹輕軌後續的工程及營運，對地方政府是非常沉重的負擔，他與國發會多次討論，除了編列公務預算由中央與地方分攤之外，引進民間促參或搭配有償PPP以及發行永續發展債等方式，都可紓解地方政府財政壓力，帶動民間資金與管理效率。

鄭正鈐表示，新竹地區每日流動人口已超過百萬人，現有道路系統早已不堪負荷，嚴重的塞車問題成為新竹居民每天的困擾。推動輕軌建設不僅勢在必行，更是地方民眾期待已久的交通解方。目前規畫的輕軌路線已串聯新竹縣，但竹科園區內部及竹科X計畫區域的公道五沿線也同樣具備強烈的連接需求，建議新竹市政府應將此區域一併納入可行性研究。

國發會副主委高仙桂也在會中表示，大新竹輕軌建設具有相當的急迫性，桃竹苗地區為鞏固半導體產業優勢，需完善的基礎建設支持，確保竹科效益能有效擴散，國發會將持續關注，待可行性研究完成後，並積極協助地方推動後續建設。

高仙桂指出，政府目前正推動「兆元投資國家發展方案」，採取「業者承諾、政府協助」的模式，引導兆元資金投資台灣。若大新竹輕軌計畫能以引進民間資金的方式辦理，將成為公私協力的創新典範，期盼帶來政府與民間雙贏的良好效益。