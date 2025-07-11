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影／泰安苗62線落石迅速搶通 全鄉受災道路全數搶通

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通一度受阻。圖／警方提供
苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通一度受阻。圖／警方提供

苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通受阻，警方接獲通報，立即派遣警力趕赴現場，與鄉公所連繫評估後，決定先封閉道路並請廠商視天候進行搶通作業，上午11點多順利搶通，此外鄉內數條重要通道先前因豪雨出現十多處災情，今天也全數搶通。

大湖警分局泰安分駐所員警上午據報趕往現場，為避免人車發生危險，先設置封鎖線及交通錐，管制人車進入，同時通知鄉公所建設課等單位通知開口合約廠商處理，稍後雨勢停歇，廠商在中午前也順利搶通苗62線。

泰安鄉6月18日下起豪雨，鄉內許多道路出現災情，至少有10多處出現落石、坍方、樹倒，分布在象鼻至梅園沿路、大安道路象鼻吊橋旁、中象道路靠近象鼻岔路上方及麻必浩580林道等路段，鄉長陳吉基隔天宣布啟動搶通機制，當天就搶通部分受災路段，可單向通行。

不料7月9日苗62線道路5公里處上午11點多又發生土石崩落災情，雙向道路都封閉，苗62線是泰安鄉通往泰安溫泉區的主要道路，交通一旦中斷，居民必須繞路。

鄉公所秘書陳素娟指出，7月9日苗62線道路落石坍方，當天雨勢變小時廠商人員及機具就開始進場進行搶通，從6月18日迄今鄉內各道路也持續出現落石等災情，鄉公所持續請廠商搶通並公布成果讓鄉民了解，今天雖然苗62線道又出現落石坍方，但幾小時就搶通，且鄉內先前受阻路段到今天也已全數搶通，算是好消息，但雨勢有可能隨時再出現，鄉民通行時務必留意以確保安全。

苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通一度受阻，警方為安全起見管制人車進入。圖／警方提供
苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通一度受阻，警方為安全起見管制人車進入。圖／警方提供
苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通一度受阻，警方為安全起見管制人車進入。圖／警方提供
苗栗縣泰安鄉苗62線道路6.5公里半天寮附近路段上午8點30分發現落石坍方，交通一度受阻，警方為安全起見管制人車進入。圖／警方提供

豪雨 落石 苗栗縣 吊橋

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