plain-me共同創辦人現身創業講座 挺過創業風雨鼓勵青年追夢

失敗乃成功之母，創業的路上沒有標準答案，每一個錯誤，都是通往成功的重要線索。桃園市青年局昨舉辦「創業名人堂」系列講座，重磅邀請台灣知名服裝品牌plain-me共同創辦人劉威志，以plain-me那些年犯的錯誤為題，分享其品牌創業歷程與關鍵轉折，揭示品牌如何在現實與理想中尋找平衡、突破困境。

本次活動由共同創辦人劉威志以自身在經營管理上的經驗，帶領學員一步步探討服裝產業與品牌經營過程中的挑戰，並成功挺過疫情壓力。從創業背後潛藏的風險與決策策略，到如何建立具價值與辨識度的品牌定位，唯有具備足夠的市場敏銳度與宏觀視野，方能在瞬息萬變的環境中穩健前行。

講座現場互動熱烈，參與本次講座的青年創業者黃先生表示，從講師分享的心路歷程中深刻體會到，創業雖然並非一帆風順，但每次的錯誤都是一個學習的機會，目標也能更加的清晰與明確。這次的經驗分享讓我重新思考自己的創業規劃，也更有勇氣去實踐夢想。

青年局長侯佳齡局長也至現場勉勵學員勇敢追夢並表示，青年有無限的可能性，要勇於嘗試、敢於失敗，因為每一次跌倒都是邁向成功的養分。青年局也將持續推動各式創新創業政策，透過主題講座、創業輔導與資源媒合等多元服務，持續完善青創生態系，陪伴青年在現實中尋找理想的落點，幫助更多桃園青年勇敢實現創業夢想。

桃園青年局將持續規畫更多微型創業交流活動，更多桃園青創相關資訊，請持續關注桃園市政府青年事務局官網，或追蹤桃園青創事FB粉絲專頁。