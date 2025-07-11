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買房多保障！桃園阻驗屋蟑螂兩邊賺 市府修法先拿公設祭旗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府為阻驗屋蟑螂兩邊賺，近期修法先拿公設祭旗，明訂驗屋須具備水電、機電、消防等專業知識（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為阻驗屋蟑螂兩邊賺，近期修法先拿公設祭旗，明訂驗屋須具備水電、機電、消防等專業知識（示意圖）。記者陳俊智／攝影

新建公寓大樓公設交接常因管委會、建商對瑕疵認定不一鬧糾紛，民間雖有驗屋公司可協助檢驗，但現行中央法規未要求驗屋須具備水電、消防等專業證照，仍有爭議，甚至對簿公堂；桃園市都市發展局修自治條例，未來點交公設一定要有專業技師掛保證，辦法待內政部核定後公告實施。

桃園各重劃區近年蓬勃發展，新建集合住宅大樓林立，但也常傳建商與管委會為點交公設事宜鬧不合，甚至有管委會在大樓外牆拉布條抗議，若雙方僵持不下，公設看得到、用不到，苦的都是住戶；坊間雖有驗屋公司，但中央法規未要求驗屋須具備水電、機電或消防等專業證照，查驗難具公信力，甚至有不肖業者兩邊收錢，建物品質與安全難有保障。

為解決問題，桃園市政府修訂桃園市公寓大廈輔導管理自治條例，明確規範未來建商與管委會點交社區公設時，水電、機電、消防和管線4大法定檢測項目須與其他檢測項目區隔，且建商一定指派具備土木、消防或機電等相關技師證照的人員辦理點交，如檢測項目未區隔，可依自治條例處1千元到5千元不等罰鍰，得按次處罰。

都發局長江南志表示，自治條例不僅約束建商須指派專業機師驗屋點交，管委會若對建商指派技師存疑，也可聘請驗屋公司協助，而受聘的驗屋人員也必須具備土木、消防等專業。若雙方對瑕疵認定仍有疑義，都發局會介入，指派建築師公會等公正第三方協助認證。自治條例已獲議會三讀通過，待內政部核定，將擇期公告實施。

桃園市政府為阻驗屋蟑螂兩邊賺，近期修法先拿公設祭旗，明訂驗屋須具備水電、機電、消防等專業知識（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為阻驗屋蟑螂兩邊賺，近期修法先拿公設祭旗，明訂驗屋須具備水電、機電、消防等專業知識（示意圖）。記者陳俊智／攝影

管委會 水電 桃園

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