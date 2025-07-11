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紀念台灣乙未戰役130周年「乙未中的竹塹」巡迴展正式開幕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「乙未中的竹塹」巡迴展即日起至8月31日止，於鄧南光影像紀念館展出珍貴文物和影像。 圖／新竹縣政府提供
「乙未中的竹塹」巡迴展即日起至8月31日止，於鄧南光影像紀念館展出珍貴文物和影像。 圖／新竹縣政府提供

為紀念1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局、清華大學文物館及北埔鄉公所聯合策畫的「乙未中的竹塹」巡迴展，今日在北埔鄧南光影像紀念館舉辦開幕儀式；主辦單位表示，除特展外也歡迎民眾參加歷史講座及北埔在地走讀活動，深入了解乙未戰役與大隘先民的英勇事蹟。

副縣長陳見賢表示，乙未戰役是台灣史上重要的一頁，7月巡迴展回到乙未戰役代表人物姜紹祖的家鄉北埔鄉。7月11日正是姜紹祖慷慨就義日，今天的活動，姜家家族與地方人士齊聚，不僅表達對先賢的追思，更希望藉此讓年輕一代了解土地的歷史與價值。

陳見賢也提到，北埔是一個有故事、有文化底蘊的地方，開發的歷史必須透過解說的方式才能讓遊客深入了解，未來也希望向下扎根，培訓更多的小小解說員，讓更多遊客知道北埔不僅有客家美食，還有豐富的文化及歷史。

文化局長朱淑敏表示，「乙未中的竹塹」巡迴展即日起至8月31日止，於鄧南光影像紀念館展出珍貴文物和影像，帶領民眾走進大隘屯墾、乙未抗日、茶金風雲等時期的北埔街區。

展期於7月26日特邀精通大隘歷史研究的中央大學榮譽教授吳學明，以「大隘先民的禦侮事跡」為主題，細敘乙未戰役始末及影響。另7月26、27日及8月2日也規畫4場走讀活動，由專業導覽帶領民眾認識北埔客家聚落巷弄、慈天宮廟宇文化、姜家古蹟建築，並參觀油笐火師傅傳統技藝製作。

文化局 客家美食 北埔

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