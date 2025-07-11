影／漢光桃園演練擴大後備動員 展現作戰動員量能

「漢光41號」演習第3天，桃園市德林寺周邊有實兵演練，陸軍206旅今天冒雨執行全旅後備動員小部隊襲擾及自衛戰鬥，驗證動員任務接軌實戰能力。

軍方表示，全旅動員是教召革新，這次徵集3000多名兵力，結合國防部戰略指導驗證動員能量，有14天臨戰訓練，做為提升召員專業專長、編制武器射擊、作戰計畫演練，從訓練過程獲取相關參數，做為後續動員部隊精進的方向。

軍方說明，以往教召一個旅可只教召一個營，這次擴大後，可以訓練整個旅營連幹部準備面臨的問題及準備要項，都有很高的經驗提升。

軍方表示，今天執行戰傷救護就是讓所有召員、現役部隊了解在戰場情況中，戰傷任務的重要，戰爭一定會面臨傷損，當下搶救都是第一時間，要把握黃金時間，要在最快的時間做好止血動作，這也是訓練要項。

軍方表示7月5日報到後，從專業專長、建置武器射擊，連以下戰鬥教練訓練組成的階段，縮短距離的演練，由各專業排組，下達狀況磨練，恢復戰力、投入作戰彼此才有相互協調、支援戰力存在，這個練習就是縮短距離的演練。