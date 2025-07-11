蘆竹區新南路一段(南華一街起至南崁路止)為桃園市交通局公告禁止30噸以上車輛行駛路段，但仍不時有大型車輛違規駛入，為維護用路人安全，蘆竹警分局於新南路一段與忠孝東路口建置大貨車禁行科技執法，自即日起為宣導期，並將於今(114)年7月14日起正式啟用，並製單告發違規行駛車輛。

大貨車禁行科技執法將於7月14日起正式啟用，並製單告發違規行駛車輛。圖：警方提供

蘆竹警分局表示，新南路一段緊鄰市區，車流量大，呼籲駕駛人勿貪圖方便行駛禁行路段，危害用路人安全，違者將依道路交通管理處罰條例處900元以上1800元以下罰鍰。

駕駛人勿貪圖方便行駛禁行路段，危害用路人安全。圖：警方提供

警方也提醒，駕駛人可至交通局網站查詢大貨車禁行路段及替代道路，以免受罰。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大貨車禁行！蘆竹這路段新增科技執法 7/14正式啟用