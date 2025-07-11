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漢光演習自走砲車疑視線不佳 波及桃園路旁4車
國軍年度「漢光41號」實兵演習如火如荼舉行中，陸軍裝甲542旅砲兵營M109A5自走砲車昨晚11時許執行任務時，行經桃園市新屋區新榮路292巷（高鐵南路六段一側），疑因不熟路況且夜間視線不佳，沒算準砲車寬度，將停放在路旁的小貨車撞到變形，一旁轎車也遭波及，共4車遭撞毀，所幸無造成現場無人傷亡。
楊梅警方表示，經了解，為陸軍裝甲542旅砲兵營自走砲車，行經上開路段時疑似夜間視線不良，導致不慎撞擊路旁車量共4部，只見一旁車輛凹毀且現場一片狼籍，所幸現場無人員傷亡，另檢測戰車駕駛酒測值為0，詳細事故原因調查釐清中。
據悉，肇事駕駛為一名下士，駕駛經驗約4年。六軍團表示，全案現由警方鑑處中，後續依軍車保險作業規定辦理相關事宜。
六軍團將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的風險管控，以維人車行動安全。
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