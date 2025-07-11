竹北街頭驚見哥吉拉！黑澤巨蜥逛大街 動保所急尋主人

新竹縣竹北市華興街昨天下午驚見「哥吉拉」，一隻身長1公尺的黑澤巨蜥，竟跑到烤鴨店後方灶台躲藏，嚇得民眾通報1999。新竹縣流浪動物珍愛協會協助前往捕捉，目前暫由協會保管，新竹縣動保所已上網公告請主人前來認領，若7日內無人領回將開放認養。

黑澤巨蜥為肉食性爬蟲動物，因外型神似電影怪獸「哥吉拉」聞名，外觀如同迷你鱷魚，雖不會主動攻擊，但受威脅時還是會反擊。昨天一隻身長1公尺的黑澤巨蜥突現身華興街一家烤鴨店，引發民眾關注，由於先前竹北也曾發生鱷魚逃跑逛大街事件，讓民眾驚呼「竹北什麼都有」。

新竹縣動物保護防疫所表示，昨天下午2時接獲民眾通報後，已轉由新竹縣流浪動物珍愛協會幫忙捕捉。新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，該隻黑澤巨蜥被發現時，正潛伏於華興街一處烤鴨店後方灶台旁，志工利用驅趕方式順利誘捕。

黃宣富指出，該隻黑澤巨蜥為幼年個體，並無項圈或身分標示，推估年齡約3至4歲，體型雖尚未完全發育，但已接近1米，現暫時安置於協會，由具有飼養蜥蜴經驗者代為照顧，並由新竹縣動物保護防疫所公告飼主前來認領。

黃宣富說，由於黑澤巨蜥為高單價物種，30公分內要價3萬，「更何況這隻」，昨天有兩人聲稱為飼主，但經詢問後均改口稱是代為詢問，無法提出報案三聯單或明確飼養證明。由於此類爬蟲無晶片辨識，且個體外觀高度相似，判斷是否為原飼主極具困難。

新竹縣動物保護防疫所表示，走失的黑澤巨蜥目前已上網公告認養，若7日公告期間無飼主攜帶身分證明及飼養相關佐證文件前來認領，將開放符合資格者申請認養。申請人須年滿18歲，並具備適當運輸設備與飼養知識，通過面談審核後始得認養，若認養民眾眾多，將先採抽籤方式，再行審核。