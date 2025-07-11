快訊

114分科物理／難度與歷屆差不多 考生：這1題「要靠素養」

114分科物理／沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

竹北街頭驚見哥吉拉！黑澤巨蜥逛大街 動保所急尋主人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市華興街昨天下午驚見「哥吉拉」，一隻身長1公尺的黑澤巨蜥，竟跑到烤鴨店後方灶台躲藏，嚇得民眾通報1999。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹縣竹北市華興街昨天下午驚見「哥吉拉」，一隻身長1公尺的黑澤巨蜥，竟跑到烤鴨店後方灶台躲藏，嚇得民眾通報1999。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

新竹縣竹北市華興街昨天下午驚見「哥吉拉」，一隻身長1公尺的黑澤巨蜥，竟跑到烤鴨店後方灶台躲藏，嚇得民眾通報1999。新竹縣流浪動物珍愛協會協助前往捕捉，目前暫由協會保管，新竹縣動保所已上網公告請主人前來認領，若7日內無人領回將開放認養

黑澤巨蜥為肉食性爬蟲動物，因外型神似電影怪獸「哥吉拉」聞名，外觀如同迷你鱷魚，雖不會主動攻擊，但受威脅時還是會反擊。昨天一隻身長1公尺的黑澤巨蜥突現身華興街一家烤鴨店，引發民眾關注，由於先前竹北也曾發生鱷魚逃跑逛大街事件，讓民眾驚呼「竹北什麼都有」。

新竹縣動物保護防疫所表示，昨天下午2時接獲民眾通報後，已轉由新竹縣流浪動物珍愛協會幫忙捕捉。新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，該隻黑澤巨蜥被發現時，正潛伏於華興街一處烤鴨店後方灶台旁，志工利用驅趕方式順利誘捕。

黃宣富指出，該隻黑澤巨蜥為幼年個體，並無項圈或身分標示，推估年齡約3至4歲，體型雖尚未完全發育，但已接近1米，現暫時安置於協會，由具有飼養蜥蜴經驗者代為照顧，並由新竹縣動物保護防疫所公告飼主前來認領。

黃宣富說，由於黑澤巨蜥為高單價物種，30公分內要價3萬，「更何況這隻」，昨天有兩人聲稱為飼主，但經詢問後均改口稱是代為詢問，無法提出報案三聯單或明確飼養證明。由於此類爬蟲無晶片辨識，且個體外觀高度相似，判斷是否為原飼主極具困難。

新竹縣動物保護防疫所表示，走失的黑澤巨蜥目前已上網公告認養，若7日公告期間無飼主攜帶身分證明及飼養相關佐證文件前來認領，將開放符合資格者申請認養。申請人須年滿18歲，並具備適當運輸設備與飼養知識，通過面談審核後始得認養，若認養民眾眾多，將先採抽籤方式，再行審核。

認養 流浪動物 新竹

延伸閱讀

新台幣當飼料！義民祭「神豬」進駐竹縣議會 盼養大養肥扶弱送暖

YouBike首進芎林！10站點啟用 串聯竹北高鐵與竹東市區

竹北托嬰中心爆遮蔽設施規避稽查? 社會處突襲結果曝

中度颱風丹娜絲來襲 新竹縣宣布明停班課

相關新聞

竹北街頭驚見哥吉拉！黑澤巨蜥逛大街 動保所急尋主人

新竹縣竹北市華興街昨天下午驚見「哥吉拉」，一隻身長1公尺的黑澤巨蜥，竟跑到烤鴨店後方灶台躲藏，嚇得民眾通報1999。新竹...

桃美館預計明年完工 補助卡關

總經費高達58.2億元的桃園市立美術館工程，因前市長鄭文燦時代採減項發包，後續工程經費仍不足20億元。市長張善政昨出席中...

忠貞市場部分攤販違法擺攤 張善政這麼說

桃園市忠貞市場獨特滇緬美食遠近馳名，市府今年整頓並興建臨時市場，也拓寬龍平路預計8月中完工，後續規畫BOT興建市場、停車...

颱風桃園分區放假惹議 市府、綠營議員隔空戰翻

颱風丹娜絲襲台，桃園分區停班停課掀論戰。民進黨桃園市議員黃瓊慧質疑市府決策，市府新聞處長羅楚東則回嗆「把議員當側翼在做」...

「忠魂義魄」桃園義勇季來了 2個月客家兩大祭典邀你來驗體

桃園市長張善政今天下午主持2025桃園義勇季啟動記者會，宣告今年起「客家乙未祭x客家義民祭」兩大客家重要祭典共同舉辦，張...

麻將館亂象叢生 竹市民進黨團推「休閒娛樂事業管理自治條例」

新竹市近年出現多起麻將館、棋牌社與德州撲克等娛樂場所設立於學校周邊或住宅社區，市議員美娟指出，這些無人管理的麻將館雖是合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。