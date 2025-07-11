桃美館預計明年完工 補助卡關

總經費高達58.2億元的桃園市立美術館工程，因前市長鄭文燦時代採減項發包，後續工程經費仍不足20億元。市長張善政昨出席中壢基層座談會證實，文化部不補助追加預算，地方將持續爭取與中央按比例分攤，藍委則質疑中央找藉口推託，衝擊民眾權益。

桃市立美術館工程先前因缺工料採減項發包，張善政上任後，發現機電、空調、消防及排水等都沒做，恐淪為空有美麗外觀的「蚊子館」，市府爭取中央能追加補助7.2億元。今年1月立院教育文化委員會安排考察，當時文化部長李遠回應，將協助桃市府向行政院爭取。

時隔近半年，中央補助沒下文，張善政昨在中壢基層里長座談會時提及美術館進度，感謝文化部在興建之初補助約13.7億元，但追加部分，文化部回應不補助，他仍希望透過大家的聲音，持續向中央爭取按比例補助。

立委萬美玲說，今年1月16日安排考察，李遠承諾會全力爭取比照原先比率35%、補助7.2億元。她質疑，現在行政院推託並以釋憲為由，將許多地方重大建設補助暫緩甚至擱置，衝擊桃園市民權益，地方無所適從。

立委魯明哲也認為，美術館的狀況是當初預算沒估全，後來發現要追加經費，張善政是會做事的人，想完工啟用不能只有毛胚屋，中央「有必要再按比例補助」。

桃園市文化局回應，美術館工程進度63.7%，預計明年7月完工；今年4月26日以來3度函請文化部追加補助7.2億元，文化部5、6月都函復「請市府自行籌措」。目前工程尚未編列預算數計8.2億元，如未獲中央補助，再另行尋求財源。