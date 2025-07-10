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影／挺高虹安 高金素梅：若高虹安被拉下民進黨中央將派人接管

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安積極反制大罷免，近期除強打政績牌，也邀來無黨籍原民立委高金素梅拍兩分鐘短片相挺。圖／取自高金素梅臉書
新竹市長高虹安積極反制大罷免，近期除強打政績牌，也邀來無黨籍原民立委高金素梅拍兩分鐘短片相挺。圖／取自高金素梅臉書

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，新竹市長高虹安積極反制大罷免，近期除強打政績牌，也邀來無黨籍原民立委高金素梅拍兩分鐘短片相挺。高金素梅說，如果用一場罷免，把一位正在做事的市長拉下來，不但不會補選，還會由中央派人直接接管，這不就是民進黨用司法來追殺高虹安的初衷嗎？

虹安市長委屈了！高金素梅指出，她看到的高虹安雖然受盡委屈，仍堅守崗位盡心盡力。這兩年多來已幫竹市還債超過45億元，每位新竹市民平均債務減少超過1萬元。此外，竹市的敬老愛心卡更是率全國之先，在農會跟藥局都能使用，使用率從8%提升到31%，也是目前全台最好用的敬老愛心卡，從今年8月1日起更會開放55歲以上原住民族長者請領敬老卡，提供原住民族長者更周全的照顧與服務。

高金素梅說，這個時候如果用一場罷免，把一位正在做事的市長拉下來，不但不會補選，還會由中央派人直接接管，這不就是民進黨用司法來追殺虹安的初衷嗎？把敢做事的人弄掉，換上只有黨意的聽話傀儡。相信新竹市民是理性的，面對這場沒有正當性、充滿政治操作的罷免，她誠懇呼籲大家7月26日一定要站出來投下「不同意罷免」票。

另外，隨著大罷免投票日進入倒數，竹市選情也進入白熱化交鋒，為有效催出投票率，高虹安與藍委鄭正鈐合作抗敵，竹市再度上演藍白合，將於下周日（20日）選前黃金周舉行反惡罷團結之夜，當天將邀來立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、南投縣長許淑華等黃金陣容，禿子、燕子、漢子將齊聚新竹市守護高虹安與鄭正鈐，將反罷免氣勢衝向最高峰。

高虹安 大罷免

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