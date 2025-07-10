忠貞市場部分攤販違法擺攤 張善政這麼說

桃園市忠貞市場獨特滇緬美食遠近馳名，市府今年整頓並興建臨時市場，也拓寬龍平路預計8月中完工，後續規畫BOT興建市場、停車場及商業區，不過龍平里長李慶融今於中壢基層座談會表示，忠貞市場範圍包含龍平路後段、前龍街及後龍街攤商這幾處可以設置攤集區，讓攤商合法有依據擺攤，並希望像過去一樣在道路上方設置棚架。

經發局回應，前龍街為商業區沒問題，攤販尚可依桃園市攤販集中區管理自治條例申請設置，但後龍街及龍平路後段屬住宅區範圍內，依規定不得設置，但現在若將住宅區及道路切開來看，若設攤要看道路是否有保留超過3.5公尺消防通道路寬。養工處表示，若經核准可以設置以騎樓作為合法營業延伸範圍，道路部分以50公分作為彈性範圍，不影響交通為原則。

桃園市長張善政現場裁示，請相關單位共同會勘了解現場狀況，並請經發局在臨時市場看是否能再增設攤位，讓攤商進駐。

忠貞市場位處中壢、平鎮交界，過去許多攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上擺攤，並占用國有土地，造成環境與交通亂象，市府斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地，規畫設置臨時市場，並拓寬龍平路，今年3月底正式營運。

李慶融說，因目前都市計畫，為市場用地與商業區才能申請自治會，以利管理傳統市場。但龍平路後段、前龍街及後龍街攤商已有近40年來已發展獨特市場文化，期望能夠讓在地攤商有合法依據做生意。並在道路上方設置棚架，讓採購民眾不受風雨影響。

經發局回應，有關攤集區申請，原則可依桃園市攤販集中區管理自治條例第6條規定，檢附相關申請資料向市府提出申請，但依都市計畫法桃園市施行細則第14條規定，住宅區為保護居住環境而畫定，不得設置零售市場或其他類似營業場所。