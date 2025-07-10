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颱風桃園分區放假惹議 市府、綠營議員隔空戰翻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
颱風丹娜絲過境多日，桃園市府與民代仍為停班停課決策爭論不休（示意圖）本報資料照片
颱風丹娜絲過境多日，桃園市府與民代仍為停班停課決策爭論不休（示意圖）本報資料照片

颱風丹娜絲襲台，桃園分區停班停課掀論戰。民進黨桃園市議員黃瓊慧質疑市府決策，市府新聞處長羅楚東則回嗆「把議員當側翼在做」，雙方火藥味十足，時至今日仍在延燒。

颱風過境期間，桃園僅大園、蘆竹、觀音和新屋等沿海行政區停班停課，由於部分行政區與其他行政區有共同生活圈，引發部分民眾不滿，黃瓊慧也質疑市府決策錯誤，調侃「市長真好當」，但羅楚東強調停班停課是依中央訂定標準，嗆黃颱風天根本不在桃園，躲在美國吃餐會搞大罷免，臉書發文造謠生事，「把議員當側翼在當」。

黃瓊慧今在臉書回擊，強調自己在美國不只講大罷免，還提到桃園政黨輪替、政治版圖變化與台灣在國際上的現況，質疑出國就不具備議員的身分？

黃瓊慧說，時間從頭到尾的重點在於張善政不該分區放假，這種放法突顯整個市政團隊不了解桃園的行政畫分，要就全放或全不放。至於台南分區放假，則是是為了整理家園，國民黨不要偷換概念。

「修理我不會抹滅掉桃園市長亂分區放假的錯誤決策！」黃瓊慧說，承認錯誤並非難事，連藍營民代都認為分區放假造成市民不便及民怨，市府團隊態度依舊強硬，真是糟糕。

羅楚東則回應，包括黃瓊慧議員在內的幾位桃園民進黨議員，颱風天根本不在桃園，在美國吃餐會搞大罷免，臉書發文刷存在感，假裝關心市民安危，良心何在？

羅楚東說，分區停班停課是根據中央氣象署的即時數據及市府災防會報做出的科學決策。若未達停班停課標準就貿然宣布放假，才是真正的不負責任。颱風是天災，防災需要理性與科學，而不是政治操作，更不能在天災面前失去人性。

羅楚東更強調，監督不代表可以造謠扭曲，議員當側翼在當，令人遺憾，還是期待議員能夠標準一致，良性互動。

議員 停班停課

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